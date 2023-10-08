Более 54 млн рублей потратят на покупку тюльпанов в Белгороде

Большую часть закупки составляют тюльпаны — порядка 1,3 млн штук. В их числе такие сорта, как Версаче, Лувр, Парад, Викинг, Нови, Джимми, Иль де Франс, Рококо и ряд других. Луковиц других упомянутых цветов приобретут 195,5 тыс. штук. Заявки подаются до 16 октября. Поставщика определят 18 октября.