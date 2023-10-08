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Более 54 млн рублей потратят на покупку тюльпанов в Белгороде

Более 54 млн рублей потратят на покупку тюльпанов в Белгороде

8 октября 2023, 13:21
Фото: 1MI
Белгорблагоустройство закупит более 1,3 млн луковиц тюльпанов 36 видов. Поставщика определят 18 октября. Заказчик планирует приобрести и другие виды цветов, следует из данных сайта госзакупок.

На покупку посадочного материала в Белгороде готовы потратить 54 млн 150 тыс. рублей. Белгорблагоустройство закупит луковицы тюльпанов 36 видов, лука гигантского Аллиум, гиацинтов, нарциссов и луковицы Мускари.

Большую часть закупки составляют тюльпаны — порядка 1,3 млн штук. В их числе такие сорта, как Версаче, Лувр, Парад, Викинг, Нови, Джимми, Иль де Франс, Рококо и ряд других. Луковиц других упомянутых цветов приобретут 195,5 тыс. штук. Заявки подаются до 16 октября. Поставщика определят 18 октября.

Приёмка товара осуществляется в течение пяти дней с даты заключения контракта. Срок исполнения контракта — до 31 декабря 2023 года.

Весной на некоторых клумбах в Белгороде не взошли тюльпаны. Это произошло из-за повышенной влажности. В тех местах, где плотность цветов была недостаточной, решили высадить виолы.

Фото: скриншот с сайта госзакупок
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#Город#Белгородская область#Госзакупки#Тюльпаны#Белгород#Наталья Корявых#Клумбы
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