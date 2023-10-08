Более 54 млн рублей потратят на покупку тюльпанов в Белгороде

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
На покупку посадочного материала в Белгороде готовы потратить 54 млн 150 тыс. рублей. Белгорблагоустройство закупит луковицы тюльпанов 36 видов, лука гигантского Аллиум, гиацинтов, нарциссов и луковицы Мускари.
Большую часть закупки составляют тюльпаны — порядка 1,3 млн штук. В их числе такие сорта, как Версаче, Лувр, Парад, Викинг, Нови, Джимми, Иль де Франс, Рококо и ряд других. Луковиц других упомянутых цветов приобретут 195,5 тыс. штук. Заявки подаются до 16 октября. Поставщика определят 18 октября.
Приёмка товара осуществляется в течение пяти дней с даты заключения контракта. Срок исполнения контракта — до 31 декабря 2023 года.
Весной на некоторых клумбах в Белгороде не взошли тюльпаны. Это произошло из-за повышенной влажности. В тех местах, где плотность цветов была недостаточной, решили высадить виолы.