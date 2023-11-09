На ремонт ливнёвки в Белгороде около ресторана «Новая волна» выделили 11,9 млн руб

Напомним, ранее жители Белгорода добились общественных слушаний по вопросу реконструкции канализации на улицах Пушкарная и Донецкая. Как пояснил мэр областного центра Валентин Демидов, канализационный коллектор находится в предаварийном состоянии, в прошлые годы были допущены серьёзные ошибки в ремонте сетей.