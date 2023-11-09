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На ремонт ливнёвки в Белгороде около ресторана «Новая волна» выделили 11,9 млн руб

На ремонт ливнёвки в Белгороде около ресторана «Новая волна» выделили 11,9 млн руб

9 ноября 2023, 10:18
Фото: 1MI
Работы выполнят на улицах Волчанская и Корочанская. Средства направят из субсидий бюджета. Подрядчика определят с помощью электронного аукциона.

Согласно документам госзакупки, ГУП «Белоблводоканал» ищет исполнителя, который выполнит строительно-монтажные работы по капремонту ливнёвки от камеры гашения в районе ресторана «Новая Волна» до канализационной насосной станции «Школа-15» по ул. Волчанская в Белгороде.

На работы готовы направить из субсидий бюджета 11,9 млн рублей. Протяжённость канализационной сети составляет 538,3 м, а диаметр канализации — 360 мм.

К работам приступят 1 декабря. Завершить намерены 15 декабря. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 13 ноября.

Напомним, ранее жители Белгорода добились общественных слушаний по вопросу реконструкции канализации на улицах Пушкарная и Донецкая. Как пояснил мэр областного центра Валентин Демидов, канализационный коллектор находится в предаварийном состоянии, в прошлые годы были допущены серьёзные ошибки в ремонте сетей.

В Белгороде после миллионной реконструкции «поплыли» ливнёвки
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#Ремонт#Капремонт#Новости Белгорода#Электронный аукцион#Новая волна#Белгород#Кристина Семенчук#Ливнёвка#Валентин Демидов
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