На ремонт ливнёвки в Белгороде около ресторана «Новая волна» выделили 11,9 млн руб

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Согласно документам госзакупки, ГУП «Белоблводоканал» ищет исполнителя, который выполнит строительно-монтажные работы по капремонту ливнёвки от камеры гашения в районе ресторана «Новая Волна» до канализационной насосной станции «Школа-15» по ул. Волчанская в Белгороде.
На работы готовы направить из субсидий бюджета 11,9 млн рублей. Протяжённость канализационной сети составляет 538,3 м, а диаметр канализации — 360 мм.
К работам приступят 1 декабря. Завершить намерены 15 декабря. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 13 ноября.
Напомним, ранее жители Белгорода добились общественных слушаний по вопросу реконструкции канализации на улицах Пушкарная и Донецкая. Как пояснил мэр областного центра Валентин Демидов, канализационный коллектор находится в предаварийном состоянии, в прошлые годы были допущены серьёзные ошибки в ремонте сетей.