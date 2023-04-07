У белгородцев изымут гаражи и участки для строительства ливнёвки

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
В Белгороде у владельцев изымут два гаража и два земельных участка по улице Преображенской. Заберут их под муниципальные нужды. Горожанам обещают выплатить соответствующую компенсацию.
Как следует из документа, собственность белгородцев забирают для строительства ливневой канализации на пересечении улиц Преображенской и Николая Чумичова. Контроль за исполнением поручили комитету земельных и имущественных отношений при городской администрации.
Согласно распоряжению, у собственников заберут участки в 46,7 кв. м и 43,5 кв. м. Также изымут два гаража, площадь которых составляет 40,6 кв. м и 40,3 кв. м. Все указанные объекты располагаются на улице Преображенской.