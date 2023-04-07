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У белгородцев изымут гаражи и участки для строительства ливнёвки

7 апреля 2023, 14:47
Фото: 1MI
Мэрия Белгорода изымет два гаража и два земельных участка на Преображенской для муниципальных нужд. Соответствующее распоряжение появилось на сайте горадминистрации.

В Белгороде у владельцев изымут два гаража и два земельных участка по улице Преображенской. Заберут их под муниципальные нужды. Горожанам обещают выплатить соответствующую компенсацию.

Как следует из документа, собственность белгородцев забирают для строительства ливневой канализации на пересечении улиц Преображенской и Николая Чумичова. Контроль за исполнением поручили комитету земельных и имущественных отношений при городской администрации.

Согласно распоряжению, у собственников заберут участки в 46,7 кв. м и 43,5 кв. м. Также изымут два гаража, площадь которых составляет 40,6 кв. м и 40,3 кв. м. Все указанные объекты располагаются на улице Преображенской.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Имущество#Гараж#Земельный участок#Муниципальные нужды#Изъятие#Ливнёвка
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