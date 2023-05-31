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Белгородцы добились общественных слушаний по вопросу реконструкции канализации

31 мая 2023, 11:38
Фото: Telegram-канал «ДЕМИДОВ»
Речь идёт о капремонте канализации на улицах Пушкарная и Донецкая в Белгороде. С жителями улиц встретился мэр города Валентин Демидов.

Мэр Белгорода провёл встречу с жителями улиц Пушкарная и Донецкая. Горожане обсудили с Валентином Демидовым вопрос проведения работ по реконструкции канализации на их улицах.

Глава городской администрации объяснил причины регулярных подтоплений: канализационный коллектор находится в предаварийном состоянии, в прошлые годы были допущены серьёзные ошибки в ремонте сетей — меньший диаметр труб на нескольких участках сетей и несанкционированные врезки ливневой канализации на других улицах. Теперь проблемные участки придётся переложить открытым способом.

В ходе открытого диалога, горожане договорились с властью о следующем:

Наладить совместную работу с активистами, чтобы обсуждать каждый шаг строителей и принимать решения исходя из замечаний людей. Совместно с «Белоблводоканалом» показать и дать пояснения по проекту капремонта. Проконтролировать проверку несанкционированных врезок ливнёвки. Согласовать с жителями все нюансы по организации технологического проезда.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Напомним, ранее белгородцы выразили протест в связи с проведением реконструкции канализации на улицах Пушкарная и Донецкая. Они утверждали, что работы не соответствуют проектной документации. Более того, перекрыв единственную дорогу, люди не смогли бы подъехать к своим домам. В видеообращении они требовали проведения общественных слушаний.

Ремонт канализации потребовался в том числе под строительство жилого комплекса «Донецкий», где застройщиком выступает компания с севастопольскими корнями «Веголос».

«Не сможем попадать в дома». Белгородцы выступили против реконструкции канализации
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#Таисия Некрасова#Общество#Город#Происшествия#Новости Белгорода#Мэр белгорода#Белгородская область#Белгород#Валентин Демидов
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