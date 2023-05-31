Белгородцы добились общественных слушаний по вопросу реконструкции канализации

Напомним, ранее белгородцы выразили протест в связи с проведением реконструкции канализации на улицах Пушкарная и Донецкая. Они утверждали, что работы не соответствуют проектной документации. Более того, перекрыв единственную дорогу, люди не смогли бы подъехать к своим домам. В видеообращении они требовали проведения общественных слушаний.