Белгородцы добились общественных слушаний по вопросу реконструкции канализации

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Мэр Белгорода провёл встречу с жителями улиц Пушкарная и Донецкая. Горожане обсудили с Валентином Демидовым вопрос проведения работ по реконструкции канализации на их улицах.
Глава городской администрации объяснил причины регулярных подтоплений: канализационный коллектор находится в предаварийном состоянии, в прошлые годы были допущены серьёзные ошибки в ремонте сетей — меньший диаметр труб на нескольких участках сетей и несанкционированные врезки ливневой канализации на других улицах. Теперь проблемные участки придётся переложить открытым способом.
В ходе открытого диалога, горожане договорились с властью о следующем:
Наладить совместную работу с активистами, чтобы обсуждать каждый шаг строителей и принимать решения исходя из замечаний людей. Совместно с «Белоблводоканалом» показать и дать пояснения по проекту капремонта. Проконтролировать проверку несанкционированных врезок ливнёвки. Согласовать с жителями все нюансы по организации технологического проезда.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Напомним, ранее белгородцы выразили протест в связи с проведением реконструкции канализации на улицах Пушкарная и Донецкая. Они утверждали, что работы не соответствуют проектной документации. Более того, перекрыв единственную дорогу, люди не смогли бы подъехать к своим домам. В видеообращении они требовали проведения общественных слушаний.
Ремонт канализации потребовался в том числе под строительство жилого комплекса «Донецкий», где застройщиком выступает компания с севастопольскими корнями «Веголос».