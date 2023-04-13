Почему расторгли контракт на ремонт ливнёвки с компанией свидетеля по делу Иванова

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Напомним, что компания «ТехСтройМонтаж» («ТСМ») должна была по контракту с мэрией капитально отремонтировать ливневую канализацию по адресу ул. Красноармейская, дома № 85-97. При этом «ТСМ» была единственной организацией, подавшей заявку на участие: выполнить работы она должна была за 5 млн рублей.
Позже контракт был расторгнут — 10 ноября, спустя десять дней после того, как экс-мэр Антон Иванов покинул свою должность. Как редакции сообщили в мэрии, расторжение произошло «по соглашению сторон».
На данный момент в проектную документацию внесены корректировки. Кроме того, по информации горадминистрации, проводится проверка «достоверности сметной стоимости работ». После неё объект внесут в перечень капитального строительства на 2023–2025 годы.
В случае выделения лимита финансирования на капитальный ремонт подпорной стены, расположенной по ул. Красноармейская, в районе строения № 85-97 в Белгороде, будет объявлена закупка, ремонтными работами займется подрядная организация, признанная победителем по итогам торгов.
мэрия Белгорода
Отметим, что гендиректор «ТСМ» — Александр Барыбин. На данный момент он владеет всем уставным капиталом фирмы. Убыток организации в 2022 году составил 19 млн рублей. Ранее компания называлась «Факториал»: до 2018 года владел ею экс-мэр Антон Иванов.
Последний сейчас обвиняется в получении взятки. По версии следствия, Иванов получил ноутбук от компании «ПромАгроСтрой» («ПАС»), чтобы помочь организации получить договор на строительство домов для участковых уполномоченных полиции. Свидетелем по делу Иванова, давшим показания против градоначальника, стал некий Александр Барыбин — человек с таким именем является гендиректором как «ПАС», так и «ТСМ».