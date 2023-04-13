Почему расторгли контракт на ремонт ливнёвки с компанией свидетеля по делу Иванова

Последний сейчас обвиняется в получении взятки. По версии следствия, Иванов получил ноутбук от компании «ПромАгроСтрой» («ПАС»), чтобы помочь организации получить договор на строительство домов для участковых уполномоченных полиции. Свидетелем по делу Иванова, давшим показания против градоначальника, стал некий Александр Барыбин — человек с таким именем является гендиректором как «ПАС», так и «ТСМ».