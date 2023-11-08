Обстрел Валуек, сальмонеллу и шантаж обсуждали белгородцы 8 ноября

В Роспотребнадзоре сообщили, что в столовой комбината питания вуза проводили проверку ещё 6 октября. В сырой птицеводческой продукции обнаружили сальмонеллу. Однако при этом в готовых блюдах в студенческой столовой «патогенная микрофлора, включая сальмонеллу, не выделена». В ведомстве пояснили, что основанием для обследования послужила регистрация восьми случаев острой кишечной инфекции среди студентов.