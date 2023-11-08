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Обстрел Валуек в Белгородской области

Обстрел Валуек, сальмонеллу и шантаж обсуждали белгородцы 8 ноября

8 ноября 2023, 15:30
Фото: страница губернатора в соцсети
Обстрел Валуек в Белгородской области
ВСУ атаковали Валуйки, у восьми студентов БУКЭП обнаружили острую кишечную инфекцию, а белгородцы жалуются, что застройщик Новой жизни их шантажирует.

Обстрел Валуек

8 ноября под обстрел со стороны Украины попал город Валуйки в Белгородской области. Раненых среди мирных жителей нет, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Однако есть разрушения.

Как сообщалось, сильные повреждения получили два частных дома. Осколками снарядов посекло ещё три домовладения и две машины. По состоянию на 14:00 подомовой обход продолжался. На месте происшествия работали аварийные и оперативные службы.

Накануне в Борисовском районе два автомобиля пострадали из-за атаки дронов-камикадзе. Это произошло в селе Казачье-Рудченское. Также противник выпустил три снаряда по населённому пункту.

7 ноября под обстрел противника попало село Дроновка в Грайворонском горокруге. Никто не пострадал, но повреждения получил один частный дом. Там выбило окна, посекло окна и забор.

На прошлой неделе ВСУ почти ежедневно обстреливали Шебекино. Всего пострадали пять человек. Один из них, согласно сообщению «Фонаря», скончался. Официального подтверждения этой информации не было.

Есть разрушения: ВСУ обстреляли Валуйки в Белгородской области
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Сальмонелла у студентов

У восьми студентов БУКЭП обнаружили острую кишечную инфекцию. Оказалось, что речь идёт о сальмонеллёзе.

В конце октября региональное управление Роспотребнадзора обратилось в суд и попросило привлечь вуз к административной ответственности. В Сети появилась информация, что в столовой университета нашли сальмонеллу.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в столовой комбината питания вуза проводили проверку ещё 6 октября. В сырой птицеводческой продукции обнаружили сальмонеллу. Однако при этом в готовых блюдах в студенческой столовой «патогенная микрофлора, включая сальмонеллу, не выделена». В ведомстве пояснили, что основанием для обследования послужила регистрация восьми случаев острой кишечной инфекции среди студентов.

В университете информацию о студентах также подтвердили. По состоянию на 20 октября они уже выздоровели. Ректор вуза решил оказать материальную помощь на лечение и реабилитацию.

Всё-таки сальмонелла: у восьми студентов БУКЭП обнаружили острую кишечную инфекцию
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Шантаж от подрядчика

Белгородец рассказал, что застройщик Новой жизни шантажирует людей квартирами. Мужчина утверждает, что получить ключи от квартир жители четвёртой очереди смогут в том случае, если подпишут документ с «добровольным отказом от парковок».

Горожанин добавил, что инициативная группа жителей микрорайона четвёртый раз приходит на собрание с представителями от строительной компании. Люди требуют предоставить им утверждённый план парковки. Но никаких результатов нет.

Кроме того, белгородец утверждает, что земельного участка под парковку в принципе нет, ведь застройщик планирует построить дома пятой очереди. Парковочных мест могут лишиться и жители упомянутой очереди.

На момент публикации в ООО «Дирекция ЮЗР» это обращение пока не комментировали.

Квартиру — за отсутствие парковки: застройщик Новой жизни шантажирует белгородцев?
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