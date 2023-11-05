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Мужчина, пострадавший при обстреле Шебекино, мог скончаться в больнице

«Фонарь»: мужчина, раненный при обстреле Шебекино, скончался

5 ноября 2023, 06:33
Фото: Bel.ru

Мужчина, пострадавший при обстреле Шебекино, мог скончаться в больнице

О произошедшем стало известно журналистам «Фонаря». Мужчина пострадал 1 ноября: в момент обстрела он находился рядом со своим автомобилем.

По данным издания «Фонарь», мужчина, раненный при обстреле Шебекино, скончался в больнице. Также известно, что его звали Георгий, у него остались жена и двое сыновей.

Официального подтверждения информации от власти пока не было.

ВСУ атаковали Шебекино 1 ноября. В момент обстрела пострадавший белгородец находился на парковке предприятия рядом со своим автомобилем. С осколочными ранениями рук и ног его отвезли в горбольницу №2 Белгорода.

В медучреждении мужчине сделали несколько операций, однако, по данным губернатора, после них он находился в тяжёлом нестабильном состоянии.

Напомним, что за прошедшую неделю ещё четверо жителей Шебекино пострадали при обстрелах города. Женщина сломала кисть и получила ушибы грудной клетки и мягких тканей носа 30 октября. Ей оказали медпомощь и отпустили домой.

3 ноября пострадали трое мужчин: двух с осколочными ранениями ног госпитализировали в горбольницу №2, третьему оказали помощь на месте происшествия и отпустили домой.

При обстреле Шебекино в Белгородской области ранен мужчина
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#Белгородская область#Происшествия#Погиб#Белгород#Приграничье#Шебекинский горокруг#Обстрел ВСУ#Мужчина ранен при обстреле#Александра Склярова
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