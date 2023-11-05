Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
По данным издания «Фонарь», мужчина, раненный при обстреле Шебекино, скончался в больнице. Также известно, что его звали Георгий, у него остались жена и двое сыновей.
Официального подтверждения информации от власти пока не было.
ВСУ атаковали Шебекино 1 ноября. В момент обстрела пострадавший белгородец находился на парковке предприятия рядом со своим автомобилем. С осколочными ранениями рук и ног его отвезли в горбольницу №2 Белгорода.
В медучреждении мужчине сделали несколько операций, однако, по данным губернатора, после них он находился в тяжёлом нестабильном состоянии.
Напомним, что за прошедшую неделю ещё четверо жителей Шебекино пострадали при обстрелах города. Женщина сломала кисть и получила ушибы грудной клетки и мягких тканей носа 30 октября. Ей оказали медпомощь и отпустили домой.
3 ноября пострадали трое мужчин: двух с осколочными ранениями ног госпитализировали в горбольницу №2, третьему оказали помощь на месте происшествия и отпустили домой.