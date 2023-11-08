Квартиру — за отсутствие парковки: застройщик Новой жизни шантажирует белгородцев?

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
В редакцию Бел.Ру обратился будущий житель микрорайона Новая жизнь в Белгороде. Как он рассказал, причина якобы в шантаже людей застройщиком жилого комплекса. По словам белгородца, получить ключи от квартир жители четвёртой очереди могут только одним способом — подписать документ, «в котором жители добровольно отказываются от парковок вблизи своих домов».
«Мол, пока вы не подпишите бумаги, где вы согласны жить без парковок, мы вам ключи не выдадим», — пишет белгородец.
Так, рассказывает читатель Бел.Ру, инициативная группа жителей микрорайона уже в четвёртый раз приходит на собрание с представителями от строительной компании и предлагает пойти на мировую. Условие у людей всего одно — предоставить им утверждённый план парковки «с подписями, источниками финансирования и сроками сдачи этих самых парковок». Однако результатов предложение не дало. Мужчина дополняет, что всё предложенное застройщиком «не имеет никаких шансов на реализацию». Так как просто нет земельного участка под них.
Согласно обращению в редакцию, земельного участка под парковку в принципе нет, т. к. на площади, под неё выделенной, застройщик планирует выстроить пятую очередь квартир. «С которой он собирается окупить все предыдущие очереди строительства». Из этого следует ещё одна проблема, объясняется в сообщении: при таком раскладе парковочных мест лишаются уже и будущие жители пятой очереди. Белгородец пишет:
«Отдельно стоит отметить некомпетентность заместителя главы администрации города — руководителя комитета имущественных и земельных отношений Пасики К.А.».
По его мнению, Кристина Пасика оказывает содействие застройщику в шантаже, организовывая одно слушание за другим, во время которого не находятся ни компромисс, ни ответы на вопросы жителей.
Напомним, что в сентябре ещё один житель Новой жизни опубликовал на своей странице пост, в котором сообщал о том, что в микрорайоне появились дорожные знаки, запрещающие парковки. Он считает, что они - месть белгородцам «за требование парковок». А в конце октября стало известно о продолжении другого конфликта интересов в микрорайоне. Однако уже с участием белгородского росреестра. Белгородец обратился в суд с просьбой о признании незаконными действия и бездействия регионального Управления Росреестра в отношении регистрации права на собственность жилья в микрорайоне Новая жизнь. На данный момент, согласно документам, жильё принадлежит городу. Ещё в 2021 году в социальных сетях появилось обращение жителей микрорайона к президенту РФ. Они выразили своё недовольство тем, что с августа 2019 года не могут оформить своё право собственности на квартиры, несмотря на то, что уже давно проживают в этих помещениях.
Редакция Бел.Ру готова предоставить застройщику микрорайона ООО «Дирекция ЮЗР» возможность прокомментировать обращение белгородца.