Квартиру — за отсутствие парковки: застройщик Новой жизни шантажирует белгородцев?

Напомним, что в сентябре ещё один житель Новой жизни опубликовал на своей странице пост, в котором сообщал о том, что в микрорайоне появились дорожные знаки, запрещающие парковки. Он считает, что они - месть белгородцам «за требование парковок». А в конце октября стало известно о продолжении другого конфликта интересов в микрорайоне. Однако уже с участием белгородского росреестра. Белгородец обратился в суд с просьбой о признании незаконными действия и бездействия регионального Управления Росреестра в отношении регистрации права на собственность жилья в микрорайоне Новая жизнь. На данный момент, согласно документам, жильё принадлежит городу. Ещё в 2021 году в социальных сетях появилось обращение жителей микрорайона к президенту РФ. Они выразили своё недовольство тем, что с августа 2019 года не могут оформить своё право собственности на квартиры, несмотря на то, что уже давно проживают в этих помещениях.