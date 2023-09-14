«Власти мстят из-за парковок»: белгородец рассказал о «сотне знаков» в Новой жизни

На пост белгородца отреагировала другая жительница города. По её словам, в микрорайоне и так «пять парковочных мест на несколько домов», так теперь ещё запретили парковки везде, где только можно. Она интересуется, где же тогда парковаться, особенно тем, кто идёт с тяжёлыми пакетами и маленьким ребёнком.