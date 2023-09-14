«Власти мстят из-за парковок»: белгородец рассказал о «сотне знаков» в Новой жизни

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
В Новой жизни появились дорожные знаки, запрещающие парковки. Белгородец, который рассказал об этом, уверен, что «власти мстят местным жителям за требование парковок». По словам мужчины, 13 сентября в микрорайоне установили «сотни новых знаков», запрещающих парковку и изменяющих постановку автомобиля в парковочном кармане.
«Это лишает жителей нескольких сотен парковочных мест. На установку знаков потратили много денег. И ещё микрорайон Новая жизнь можно внести в „Книгу рекордов России“ по количеству дорожных знаков на один погонный метр», — пишет горожанин.
На пост белгородца отреагировала другая жительница города. По её словам, в микрорайоне и так «пять парковочных мест на несколько домов», так теперь ещё запретили парковки везде, где только можно. Она интересуется, где же тогда парковаться, особенно тем, кто идёт с тяжёлыми пакетами и маленьким ребёнком.
Раскритиковала белгородка и движение автобусов в Новой жизни. Автобусы на Харгору ездят раз в час, утверждает женщина. Более того, по её словам, войти в автобусы с коляской нереально.
«Как с маленьким ребёнком ездить в больницу-то, если коляска физически не влезет в автобус, а ещё и маленький ребёнок. Это вообще издевательство. У нас до этих всех знаков места не хватало вообще, а теперь вообще здесь жить невозможно с ребёнком», — добавила горожанка.
Добавим, что ранее Центр организации дорожного движения в Белгороде (ЦОДД) анонсировал появление изменений в Новой жизни.
К слову, проблемы с парковками привели и ещё к одной проблеме: белгородцы не могут дождаться домов четвёртой очереди проекта. Застройщик — Дирекция ЮЗР — объяснил, что сдать дома не могут из-за ситуации с парковками. Сделать это обещали неоднократно, а последний раз обозначили дату 1 сентября. Спустя две недели дома так и не сдали в эксплуатацию.
Накануне ситуацию в микрорайоне прокомментировал и губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямой линии. Глава региона обвинил во всём бывших строителей микрорайона, которые сейчас сидят в тюрьме.