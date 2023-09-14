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Дорожные знаки в Новой жизни в Белгороде

«Власти мстят из-за парковок»: белгородец рассказал о «сотне знаков» в Новой жизни

14 сентября 2023, 12:17
Фото: Максим Покутнев / vk.com/id490643743
Дорожные знаки в Новой жизни в Белгороде

Белгородцев из Новой жизни возмутило нагромождение знаков о парковке

Горожанин на своей странице в соцсети опубликовал пост и рассказал, что в микрорайоне установили знаки, запрещающие парковку. Он утверждает, что это решение лишает жителей нескольких сотен парковочных мест.

В Новой жизни появились дорожные знаки, запрещающие парковки. Белгородец, который рассказал об этом, уверен, что «власти мстят местным жителям за требование парковок». По словам мужчины, 13 сентября в микрорайоне установили «сотни новых знаков», запрещающих парковку и изменяющих постановку автомобиля в парковочном кармане.

«Это лишает жителей нескольких сотен парковочных мест. На установку знаков потратили много денег. И ещё микрорайон Новая жизнь можно внести в „Книгу рекордов России“ по количеству дорожных знаков на один погонный метр», — пишет горожанин.

На пост белгородца отреагировала другая жительница города. По её словам, в микрорайоне и так «пять парковочных мест на несколько домов», так теперь ещё запретили парковки везде, где только можно. Она интересуется, где же тогда парковаться, особенно тем, кто идёт с тяжёлыми пакетами и маленьким ребёнком.

Раскритиковала белгородка и движение автобусов в Новой жизни. Автобусы на Харгору ездят раз в час, утверждает женщина. Более того, по её словам, войти в автобусы с коляской нереально.

«Как с маленьким ребёнком ездить в больницу-то, если коляска физически не влезет в автобус, а ещё и маленький ребёнок. Это вообще издевательство. У нас до этих всех знаков места не хватало вообще, а теперь вообще здесь жить невозможно с ребёнком», — добавила горожанка.

Добавим, что ранее Центр организации дорожного движения в Белгороде (ЦОДД) анонсировал появление изменений в Новой жизни.

К слову, проблемы с парковками привели и ещё к одной проблеме: белгородцы не могут дождаться домов четвёртой очереди проекта. Застройщик — Дирекция ЮЗР — объяснил, что сдать дома не могут из-за ситуации с парковками. Сделать это обещали неоднократно, а последний раз обозначили дату 1 сентября. Спустя две недели дома так и не сдали в эксплуатацию.

Накануне ситуацию в микрорайоне прокомментировал и губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямой линии. Глава региона обвинил во всём бывших строителей микрорайона, которые сейчас сидят в тюрьме.

Дорожные знаки в Новой жизни в БелгородеДорожные знаки в Новой жизни в Белгороде
Дорожные знаки в Новой жизни в БелгородеДорожные знаки в Новой жизни в Белгороде
Дорожные знаки в Новой жизни в БелгородеДорожные знаки в Новой жизни в Белгороде
Дорожные знаки в Новой жизни в БелгородеДорожные знаки в Новой жизни в Белгороде
Дорожные знаки в Новой жизни в Белгороде
Фото: Максим Покутнев / vk.com/id490643743
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#Город#Белгородская область#Парковка#Новости Белгорода#Парковки#Дорожные знаки#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Новая жизнь
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