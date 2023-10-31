Хорошо забытое старое: житель Новой жизни подал в суд на белгородский росреестр

Снова разборки с правом собственности на квартиры в микрорайоне Новая жизнь. История берёт начало в 2021 году, когда несколько жителей микрорайона записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. Тогда участники второй и третьей очередей проекта «Новая жизнь» два года не могли получить в собственность свои квартиры и из-за этого были проблемы с прикреплением к местной поликлинике и устройством детей в детские сады. В итоге белгородцы добились своего и получили нужные документы.