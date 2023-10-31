Хорошо забытое старое: житель Новой жизни подал в суд на белгородский росреестр

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
Снова разборки с правом собственности на квартиры в микрорайоне Новая жизнь. История берёт начало в 2021 году, когда несколько жителей микрорайона записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. Тогда участники второй и третьей очередей проекта «Новая жизнь» два года не могли получить в собственность свои квартиры и из-за этого были проблемы с прикреплением к местной поликлинике и устройством детей в детские сады. В итоге белгородцы добились своего и получили нужные документы.
Теперь на сайте Свердловского районного суда появилась информация об административном производстве по иску от жителя Новой жизни. Он требует признать незаконным оформление права собственности на жильё на ул. Каштановая, 16 за муниципальным образованием и аннулировать записи в ЕГРН. Первое судебное заседание было назначено на 25 октября, но по неявке одной из сторон его отложили на 8 ноября.