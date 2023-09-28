Дирекция ЮЗР требует через суд вернуть имущество школы-детсада в Новой жизни

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Согласно картотеке дел, АО СЗ «Дирекция ЮЗР» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к МБОУ «Начальная школа — детский сад № 26», которое находится в микрорайоне Новая жизнь, и администрации Белгорода.
Истец потребовал вернуть из чужого незаконного владения имущество, которое принадлежит Дирекции ЮЗР. Речь идёт об игровых панелях, детских игровых комплексах, качалках, качелях и спортивном комплексе.
Суд иск принял. Стороны встретятся на собеседовании 26 октября.
Напомним, ранее в Дирекции ЮЗР ответили, когда белгородцам ждать сдачу домов 4-й очереди проекта «Новая жизнь». При этом точную дату застройщик так и не озвучил. В компании рассказали, что сейчас строители завершают работы по чистовой отделке помещений, выполняют благоустройство внутриквартальных территорий и отделочные работы в коммерческих помещениях.
О проблемах Новой жизни в областном центре сообщал и глава региона Вячеслав Гладков. В частности, он объяснил затягивание сроков сдачи домов 4-й очереди тем, что «всё накрутили предыдущие строители».
Одной из таких проблем стали парковки. Люди не готовы принять дома без парковочного пространства. К общему мнению чиновники и белгородцы прийти не могут.