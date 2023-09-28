Дирекция ЮЗР требует через суд вернуть имущество школы-детсада в Новой жизни

Напомним, ранее в Дирекции ЮЗР ответили, когда белгородцам ждать сдачу домов 4-й очереди проекта «Новая жизнь». При этом точную дату застройщик так и не озвучил. В компании рассказали, что сейчас строители завершают работы по чистовой отделке помещений, выполняют благоустройство внутриквартальных территорий и отделочные работы в коммерческих помещениях.