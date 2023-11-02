Сальмонелла? Стало известно, почему белгородский РПН подал иск на БУКЭП

Вчера Арбитражный суд Белгородской области опубликовал определение, в котором было указано, с чем Роспотребнадзор обратился в заявлении на Белгородский университет кооперации, экономики и права. Параллельно с этим в Сети появилась информация об обнаружении в вузе бактерий и заразившихся студентах.

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