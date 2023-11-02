Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

БУКЭП

Сальмонелла? Стало известно, почему белгородский РПН подал иск на БУКЭП

2 ноября 2023, 13:10
Фото: vk.com/bukepofficial
БУКЭП
Вчера Арбитражный суд Белгородской области опубликовал определение, в котором было указано, с чем Роспотребнадзор обратился в заявлении на Белгородский университет кооперации, экономики и права. Параллельно с этим в Сети появилась информация об обнаружении в вузе бактерий и заразившихся студентах.

25 октября региональное Управление Роспотребнадзора подало иск в арбитраж на БУКЭП. На тот момент было неизвестно, с чем связано исковое заявление, но сейчас информация на сайте суда обновилась.

Как оказалось, Роспотребнадзор хочет привлечь вуз к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ. Она предусматривает действия, связанные с нарушением изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов, «повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений либо создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений».

Параллельно в Сети распространилась информация, которую рассказали читатели «Фонаря», о том, что в столовой Белгородского университета кооперации нашли бактерию сальмонеллу, которая привела к отравлению более десяти человек, в том числе студентов.

Журналисты Бел.Ру обратились в вуз за официальным комментарием по теме, но там попросили сделать официальный запрос. Кроме того, запрос мы отправили и в региональное Управление Роспотребнадзора. О результатах сообщим позже.

Роспотребнадзор подал иск в арбитраж на белгородский университет кооперации
Узнать подробнее
Читайте также:
РПН назвал лидеров Белгородской области по алкогольным отравлениямЗаражённые ВИЧ белгородки родили в прошлом году 42 детей. Один родился мёртвымЧетверть проб воды Белгородской области за 2022 год нарушала нормы химсостава СанПиН
#Роспотребнадзор#Эксклюзив#Сальмонелла#Отравление#Белгородский университет#Белгород#Бактерии#Екатерина Никулина
Подпишитесь
Безбилетники да спутники: почему барахлит система «вход-выход» в автобусах Белгорода?
Сегодня, 06:28
Раненный при вчерашнем обстреле Шебекино мужчина находится в тяжёлом состоянии
Сегодня, 07:33
Стало известно, сколько заплатили в мэрии Белгорода за проверку воздуха у цемзавода
Сегодня, 06:59
Министр спорта, Пореченков, Хоркина: центр «Сирень» пышно открыли в Белгороде
Сегодня, 14:17
«Оземпик»: поможет ли препарат похудеть и какие могут быть последствия для здоровья?
Вчера, 07:38
Мэрия Белгорода купила качели по 400 тыс. рублей. В Сети их цена в пять раз меньше
Сегодня, 11:24