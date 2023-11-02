Сальмонелла? Стало известно, почему белгородский РПН подал иск на БУКЭП

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
25 октября региональное Управление Роспотребнадзора подало иск в арбитраж на БУКЭП. На тот момент было неизвестно, с чем связано исковое заявление, но сейчас информация на сайте суда обновилась.
Как оказалось, Роспотребнадзор хочет привлечь вуз к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ. Она предусматривает действия, связанные с нарушением изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов, «повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений либо создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений».
Параллельно в Сети распространилась информация, которую рассказали читатели «Фонаря», о том, что в столовой Белгородского университета кооперации нашли бактерию сальмонеллу, которая привела к отравлению более десяти человек, в том числе студентов.
Журналисты Бел.Ру обратились в вуз за официальным комментарием по теме, но там попросили сделать официальный запрос. Кроме того, запрос мы отправили и в региональное Управление Роспотребнадзора. О результатах сообщим позже.