Есть разрушения: ВСУ обстреляли Валуйки в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
8 ноября ВСУ обстреляли Валуйки. Пострадали дома и машины. Раненых среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сильные повреждения получили два частных дома. Осколками посекло ещё три дома и две машины. Последствия уточняются — подомовой обход продолжается.
На месте происшествия работают аварийные и оперативные службы, заверил глава региона.
7 ноября, напомним, при атаке дронов-камикадзе пострадали две машины в Борисовском районе. В Грайворонском горокруге при обстреле повреждён частный дом.
Всего за минувшие сутки ВСУ ударили по региону более 110 раз.