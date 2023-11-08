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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Обстрел Валуек в Белгородской области

Есть разрушения: ВСУ обстреляли Валуйки в Белгородской области

8 ноября 2023, 11:06
Фото: страница губернатора в соцсети
Обстрел Валуек в Белгородской области

Дома и машины пострадали при обстреле Валуек

Происшествие случилось 8 ноября. Повреждения получили несколько домов и автомобилей. Фотографией с места обстрела поделился губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

8 ноября ВСУ обстреляли Валуйки. Пострадали дома и машины. Раненых среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Сильные повреждения получили два частных дома. Осколками посекло ещё три дома и две машины. Последствия уточняются — подомовой обход продолжается.

На месте происшествия работают аварийные и оперативные службы, заверил глава региона.

7 ноября, напомним, при атаке дронов-камикадзе пострадали две машины в Борисовском районе. В Грайворонском горокруге при обстреле повреждён частный дом.

Всего за минувшие сутки ВСУ ударили по региону более 110 раз.

Обстрел Валуек в Белгородской области Обстрел Валуек в Белгородской области
Обстрел Валуек в Белгородской области
Фото: страница губернатора в соцсети
Две машины пострадали от дронов-камикадзе в Белгородской области
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