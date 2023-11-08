Соседи белгородцев тоже под обстрелами: ВСУ атаковали сразу три приграничных района

Днём 8 ноября под обстрел ВСУ попали сразу три района Курской области. В селе Успеновка Кореневского района было четыре прилёта. Из мирных жителей никто не пострадал, однако есть повреждения в трёх домах: в одном выбиты окна, в других посечены забор и ворота.