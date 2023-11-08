Соседи белгородцев тоже под обстрелами: ВСУ атаковали сразу три приграничных района

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Днём 8 ноября под обстрел ВСУ попали сразу три района Курской области. В селе Успеновка Кореневского района было четыре прилёта. Из мирных жителей никто не пострадал, однако есть повреждения в трёх домах: в одном выбиты окна, в других посечены забор и ворота.
Под огнём также оказались приграничные территории Рыльского района и село Горналь Суджанского района. Пострадавших и повреждений нет. В последнем населённом пункте продолжается подомовой обход.
Сегодня со стороны Украины обстреляли Валуйки в Белгородской области. Пострадавших нет, однако сильно повреждены два частных дома, осколками посекло ещё три дома и два автомобиля. Также РСЧС с помощью СМС-оповещений сообщили об обстрелах Грайворонского, Шебекинского и Валуйского горокругов.