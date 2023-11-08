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Published Сегодня, 12:55

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Обстрел

Соседи белгородцев тоже под обстрелами: ВСУ атаковали сразу три приграничных района

8 ноября 2023, 12:55
Фото: 1MI
Обстрел

Три района обстреляли в Курской области

Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть повреждения в трёх частных домах. Власти пообещали помочь в восстановлении жилья. Подробности о сегодняшнем обстреле сообщили «Курские известия» со ссылкой на губернатора Романа Старовойта.

Днём 8 ноября под обстрел ВСУ попали сразу три района Курской области. В селе Успеновка Кореневского района было четыре прилёта. Из мирных жителей никто не пострадал, однако есть повреждения в трёх домах: в одном выбиты окна, в других посечены забор и ворота.

Под огнём также оказались приграничные территории Рыльского района и село Горналь Суджанского района. Пострадавших и повреждений нет. В последнем населённом пункте продолжается подомовой обход.

Сегодня со стороны Украины обстреляли Валуйки в Белгородской области. Пострадавших нет, однако сильно повреждены два частных дома, осколками посекло ещё три дома и два автомобиля. Также РСЧС с помощью СМС-оповещений сообщили об обстрелах Грайворонского, Шебекинского и Валуйского горокругов.

Есть разрушения: ВСУ обстреляли Валуйки в Белгородской области
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#Белгородская область#Курская область#Черноземье#Роман Старовойт#Обстрел#Приграничье#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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