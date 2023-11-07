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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Обстрел

Обстрел Белгородской области: что известно о последствиях новой атаки

7 ноября 2023, 12:28
Фото: 1MI
Обстрел

Один дом пострадал при новом обстреле Белгородской области

Днём под обстрел со стороны Украины попало село Дроновка Грайворонского округа. Пострадавших нет, но есть разрушения. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 7 ноября, под обстрел ВСУ попала окраина села Дроновка Грайворонского городского округа. В результате прилёта оказался повреждён один частный дом: выбиты окна, посечены кровля и забор.

По информации губернатора, пострадавших среди мирных жителей нет. В настоящий момент на месте работают оперативные и аварийные службы.

Напомним, что на прошлой неделе ВСУ почти ежедневно обстреливали Шебекино. Ранеными оказались пятеро человек. Двое мужчин получили осколочные ранения ног, третьему оказали медпомощь и отпустили домой. Женщина сломала кисть и получила ушибы грудной клетки и мягких тканей носа. Её также уже отпустили домой.

Пятый человек, пострадавший мужчина, после нескольких операций находился в тяжёлом нестабильном состоянии. Журналисты «Фонаря» в минувшие выходные сообщали о его кончине, однако официального подтверждения этой информации так и не было.

Три человека получили ранения при обстреле Шебекино
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#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#Дроновка#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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