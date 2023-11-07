Обстрел Белгородской области: что известно о последствиях новой атаки

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Сегодня, 7 ноября, под обстрел ВСУ попала окраина села Дроновка Грайворонского городского округа. В результате прилёта оказался повреждён один частный дом: выбиты окна, посечены кровля и забор.
По информации губернатора, пострадавших среди мирных жителей нет. В настоящий момент на месте работают оперативные и аварийные службы.
Напомним, что на прошлой неделе ВСУ почти ежедневно обстреливали Шебекино. Ранеными оказались пятеро человек. Двое мужчин получили осколочные ранения ног, третьему оказали медпомощь и отпустили домой. Женщина сломала кисть и получила ушибы грудной клетки и мягких тканей носа. Её также уже отпустили домой.
Пятый человек, пострадавший мужчина, после нескольких операций находился в тяжёлом нестабильном состоянии. Журналисты «Фонаря» в минувшие выходные сообщали о его кончине, однако официального подтверждения этой информации так и не было.