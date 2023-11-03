Троих раненых и найденный в центре череп ребёнка обсуждали белгородцы в пятницу

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:30
Сегодня, 3 ноября, под обстрел ВСУ попал город Шебекино Шебекинского округа. В результате атаки один из снарядов попал на территорию промышленного предприятия, повреждено оказалось одно из технических помещений.
Не обошлось без пострадавших: в ходе атаки ранения получили трое белгородцев. Одному врачи оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой, двух с осколочными ранениями нижних конечностей пришлось госпитализировать. Сейчас они находятся в горбольнице №2 Белгорода.
За эту неделю ранены оказались ещё два человека: один мужчина после нескольких операций находится в тяжёлом нестабильном состоянии в белгородской больнице. Женщина, пострадавшая при атаке Шебекино 30 октября, сломала кисть и получила ушибы грудной клетки и мягких тканей. Её отпустили домой.
Шебекино подвергается обстрелам со стороны Украины практически ежедневно.
В настоящий момент в центре Белгорода идёт реконструкция «Белого квартала». В ходе земельных работ на территории рабочие наткнулись на человеческие останки, датируемые предположительно 18-м веком.
Там обнаружили как останки взрослых людей, так и детей. Археологи даже выкопали фрагментированный череп ребёнка. При этом остатков древесного тлена от гробов в земле обнаружено не было. Сначала антрополог выяснит подробности жизни и смерти людей, чьи останки были обнаружены, а затем их захоронят на кладбище.
Остальные находки отправят в музей. В их число вошли кости крупного рогатого скота и кур, а также фрагменты чешуи осетра.
Напомним, что раскопки на территории будущего «Белого квартала» стартовали в мае. За это время археологи выкопали на Свято-Троицком бульваре старинные монеты, револьвер начала 20-го века, горшки, тарелки, свинцовые пули и ядра.
Новый район планируется разделить на пять зон. Там разместят смотровые площадки, прогулочные тропинки, гостиницу, различные торговые точки, общепит и другие объекты.
Жители Белгородского района заметили изменения с одним из водоёмов. По их словам, вода в водоёме стала бирюзовой и появился неприятный запах. Они направили сообщение об этом в управление Экоохотнадзора.
Сотрудники управления прибыли на место и взяли пробы у близлежащих ручьёв, которые впадают в водный объект. Взятые пробы отправят на лабораторные исследования. Но уже сейчас известно, что никаких сбросов загрязняющих веществ в водоём не было.
О результатах исследования проб сообщат позже.