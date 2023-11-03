Троих раненых и найденный в центре череп ребёнка обсуждали белгородцы в пятницу

Там обнаружили как останки взрослых людей, так и детей. Археологи даже выкопали фрагментированный череп ребёнка. При этом остатков древесного тлена от гробов в земле обнаружено не было. Сначала антрополог выяснит подробности жизни и смерти людей, чьи останки были обнаружены, а затем их захоронят на кладбище.