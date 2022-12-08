Против строительства на Свято-Троицком бульваре «тусовочного места» изначально высказались верующие белгородцы. Они напомнили, что рядом находится усыпальница Иоасафа Белгородского. Позже и Вячеслав Гладков высказался о том, что из Белого квартала не будут делать «тусовочное место». Территория, по его словам, будет доступна для всех жителей.