Согласно документам, Белый квартал объединит пешеходную улицу 50-летия Белгородской области и Свято-Троицкий бульвар. Здесь будет создано единое пешеходное пространство. За счёт плотной застройки внутри квартала планируется создание сети улиц и общественных пространств для прогулок, встреч и общения.
Новые застройки планируют отделить от существующих жилых домов озеленением. Границы исторических мест будут выделены декоративным способом.
В квартале также появится уникальный ландшафтный арт-объект — Меловая гора со встроенными помещениями и рекреационными зонами, а также полигон для экспериментов ботанического сада.
Кроме того, в зоне Белого квартала появится многофункциональный концертный зал на 500 мест с эксплуатируемой зелёной кровлей, которая плавно перейдёт в Меловую гору.
Белый цвет будет использован как основной для экстерьерных решений по зданиям и сооружениям, тротуарной плитке и малым формам.
Входная зона будет расположена между рестораном «Башня» и домом № 47 по проспекту Славы. Здесь на месте разрушающегося здания построят гостиницу и пешеходную аллею, которая будет вести вглубь квартала.
Во второй зоне будут расположены объекты садово-паркового искусства — Меловая гора, смотровые площадки, прогулочные тропинки и детская площадка.
Ещё одна зона будет выделена под торгово-развлекательный комплекс. На здании комплекса выполнят озеленение, внутри разместят фуд-холл и шоурумы мировых и российских торговых марок. Главными атрибутами ТРК должны стать новое качество интерьеров, наличие развлекательных центров для детей, активная событийная программа.
Четвёртой будет зона офисов и стрит-ретейла — плотная застройка с небольшими зданиями. На первых этажах будут расположены торговые точки, объекты культурного наследия, общепит. На верхних этажах будут находиться офисы и аппарат-отели.
Зона центральной площади и второй входной группы в квартал станет местом для проведения мероприятий. Здесь планируется построить концертный зал, амфитеатр и выставочное пространство.
Всего планируется построить 21 новый объект. В их число входит два въезда, паркинг, кафе, ресторан, гостиница, амфитеатр и ТРК. Площадь квартала превысит 105 тыс. кв. м.
Известно, что торговый центр и гостиницу планируют сдать в декабре 2024 года, а концертный зал, лекторий, офисные здания и объекты общепита — в декабре 2025.
Ранее центр Белгорода хотели превратить в «тусовочный» Белый квартал. На месте исторических домов было предложено возвести элитные постройки. С помощью строительства элитных офисных зданий архитекторы хотели перебить регулярную планировку.
Против строительства на Свято-Троицком бульваре «тусовочного места» изначально высказались верующие белгородцы. Они напомнили, что рядом находится усыпальница Иоасафа Белгородского. Позже и Вячеслав Гладков высказался о том, что из Белого квартала не будут делать «тусовочное место». Территория, по его словам, будет доступна для всех жителей.
Недавно во время пресс-конференции губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков высказался о нынешнем внешнем виде квартала. По его словам, центр города в настоящее время похож на свалку.
Центр этого квартала на сегодняшний день — позор для Белгорода. Когда туда заходишь, полынь выше человеческого роста. Я когда первый раз полтора-два года назад был, я не понял, что это детский сад. Там крапива была под два метра. Я с Юрием Галдуном ругался по этому поводу. Это свалка. А это центр города, историческое место.
Вячеслав Гладков
Гладков также рассказал, что в конце 2020 года ему показывали проект, в котором было запланировано строительство 20-этажных домов в квартале. Губернатор отметил, что таким решением центр города был бы «убит» — закрылись бы все проспекты, центр бы стал труднодоступным.