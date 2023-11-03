Четыре дрона-камикадзе и три квадрокоптера ликвидировали в белгородском приграничье

В Шебекинском горокруге сотрудники службы посадили с помощью средств радиоэлектронной борьбы и уничтожили три беспилотника коптерного типа. В Белгородском районе ликвидировали четыре дрона-камикадзе. Они летели со стороны Харьковской области.