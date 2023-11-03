Четыре дрона-камикадзе и три квадрокоптера ликвидировали в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Сотрудники пограничной службы в Белгородской области за неделю ликвидировали семь беспилотников ВСУ. В их числе квадрокоптеры и дроны -камикадзе.
«Пресечены очередные попытки незаконных пересечений воздушного пространства РФ беспилотными летательными аппаратами», — сообщили в погрануправлении.
В Шебекинском горокруге сотрудники службы посадили с помощью средств радиоэлектронной борьбы и уничтожили три беспилотника коптерного типа. В Белгородском районе ликвидировали четыре дрона-камикадзе. Они летели со стороны Харьковской области.
Напомним, накануне в Грайворонском горокруге сработала система ПВО. Над хутором Масычево сбили летательный аппарат самолётного типа. Обошлось без разрушений. Пострадавших также нет.