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Пограничники в Белгородской области уничтожили семь беспилотников ВСУ

Четыре дрона-камикадзе и три квадрокоптера ликвидировали в белгородском приграничье

3 ноября 2023, 10:18
Фото: 1MI

Пограничники в Белгородской области уничтожили семь беспилотников ВСУ

На территории региона за неделю удалось ликвидировать три БПЛА коптерного типа и ещё четыре дрона-камикадзе. Последние прилетели со стороны Харьковской области,

Сотрудники пограничной службы в Белгородской области за неделю ликвидировали семь беспилотников ВСУ. В их числе квадрокоптеры и дроны -камикадзе.

«Пресечены очередные попытки незаконных пересечений воздушного пространства РФ беспилотными летательными аппаратами», — сообщили в погрануправлении.

В Шебекинском горокруге сотрудники службы посадили с помощью средств радиоэлектронной борьбы и уничтожили три беспилотника коптерного типа. В Белгородском районе ликвидировали четыре дрона-камикадзе. Они летели со стороны Харьковской области.

Напомним, накануне в Грайворонском горокруге сработала система ПВО. Над хутором Масычево сбили летательный аппарат самолётного типа. Обошлось без разрушений. Пострадавших также нет.

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уничтоженный в Белгородской области БПЛА
Фото: погрануправление по Белгородской и Воронежской областях
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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пограничники#Белгород#Наталья Корявых#Приграничье#Шебекинский горокруг#Беспилотники
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