12 снарядов выпустили по белгородскому приграничью со стороны Украины

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Накануне ВСУ атаковали четыре района Белгородской области. По региону выпустили 12 снарядов. Также зафиксировали атаки беспилотников.
С БПЛА противник сбросил два взрывных устройства на окраине села Казачье-Рудченское в Борисовском районе. В Грайворонском горокруге хутором Масычево ПВО сбила беспилотник самолётного типа.
Ещё два района обстреляли из миномётов. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпустили четыре миномётных снаряда. В Шебекинском городском округе ударили по селу Терезовка — пять миномётных снарядов. Ещё три снаряда ВСУ выпустили по МАПП «Шебекино». Во всех указанных населённых пунктах разрушений нет.
Напомним, 1 ноября противник в очередной раз атаковал Шебекино. Ранения получил местный житель. Мужчина находится в тяжёлом состоянии.