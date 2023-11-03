12 снарядов выпустили по белгородскому приграничью со стороны Украины

Ещё два района обстреляли из миномётов. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпустили четыре миномётных снаряда. В Шебекинском городском округе ударили по селу Терезовка — пять миномётных снарядов. Ещё три снаряда ВСУ выпустили по МАПП «Шебекино». Во всех указанных населённых пунктах разрушений нет.