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ВСУ атаковали за сутки четыре района Белгородской области 12 снарядами

12 снарядов выпустили по белгородскому приграничью со стороны Украины

3 ноября 2023, 07:56
Фото: 1MI

ВСУ атаковали за сутки четыре района Белгородской области 12 снарядами

Под огнём 2 ноября были четыре района Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Накануне ВСУ атаковали четыре района Белгородской области. По региону выпустили 12 снарядов. Также зафиксировали атаки беспилотников.

С БПЛА противник сбросил два взрывных устройства на окраине села Казачье-Рудченское в Борисовском районе. В Грайворонском горокруге хутором Масычево ПВО сбила беспилотник самолётного типа.

Ещё два района обстреляли из миномётов. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпустили четыре миномётных снаряда. В Шебекинском городском округе ударили по селу Терезовка — пять миномётных снарядов. Ещё три снаряда ВСУ выпустили по МАПП «Шебекино». Во всех указанных населённых пунктах разрушений нет.

Напомним, 1 ноября противник в очередной раз атаковал Шебекино. Ранения получил местный житель. Мужчина находится в тяжёлом состоянии.

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#Белгородская область#Происшествия#Борисовский район#Волоконовский район#Белгород#Грайворонский горокруг#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#Шебекинский горокруг#Обстрел ВСУ
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