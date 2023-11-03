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Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Утром над Белгородской областью было громко: система ПВО сбила беспилотник

3 ноября 2023, 06:24
Фото: Midjourney

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Этим утром российское ПВО уничтожило над Белгородской областью беспилотник. Дрон собирался атаковать регион в 07:10, сообщили в Минобороны РФ.

О произошедшем сообщили в Минобороны РФ. Известно, что дрон пытался атаковать территорию Белгородской области около 07:10. Дежурные средства ПВО уничтожили украинский БПЛА.

Сегодня около 07.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации.
Сообщили в Минобороны РФ

В каком именно муниципальном образовании региона был сбит беспилотник, неизвестно. О каких-либо последствиях в результате падения обломков не сообщалось.

Напомним, что 2 ноября над регионом также сбили дрон. Его уничтожили около 23:45. Вечером 1 ноября БПЛА уничтожили в районе посёлка Батрацкая Дача Шебекинского округа. Обошлось без последствий.

Над Белгородской областью сбили беспилотник
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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Белгород#Приграничье#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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