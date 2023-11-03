Утром над Белгородской областью было громко: система ПВО сбила беспилотник

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
О произошедшем сообщили в Минобороны РФ. Известно, что дрон пытался атаковать территорию Белгородской области около 07:10. Дежурные средства ПВО уничтожили украинский БПЛА.
Сегодня около 07.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации.
Сообщили в Минобороны РФ
В каком именно муниципальном образовании региона был сбит беспилотник, неизвестно. О каких-либо последствиях в результате падения обломков не сообщалось.
Напомним, что 2 ноября над регионом также сбили дрон. Его уничтожили около 23:45. Вечером 1 ноября БПЛА уничтожили в районе посёлка Батрацкая Дача Шебекинского округа. Обошлось без последствий.