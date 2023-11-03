Над Белгородской областью сбили беспилотник

Posted Сегодня, 22:08
Published Сегодня, 22:08
Modified Сегодня, 22:13
Updated Сегодня, 22:13
2 ноября около 23.45 мск была пресечена попытка со стороны ВСУ совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России, отметили в министерстве.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Вечером 1 ноября беспилотник самолетного типа был сбит в районе посёлка Батрацкая Дача Шебекинского округа. Обошлось без разрушений и пострадавших.
В тот же день под обстрел попало промышленное предприятие в Шебекино. Пострадал мужчина. У него осколочные ранения рук и ног. В момент обстрела он находился на парковке предприятия. В состоянии средней степени тяжести пострадавшего доставили в горбольницу №2 Белгорода.