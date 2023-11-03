Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 22:08

Published Сегодня, 22:08

Modified Сегодня, 22:13

Updated Сегодня, 22:13

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Над Белгородской областью сбили беспилотник

2 ноября 2023, 22:08
Фото: Midjourney
Российская ПВО уничтожила беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны.

2 ноября около 23.45 мск была пресечена попытка со стороны ВСУ совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России, отметили в министерстве.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Вечером 1 ноября беспилотник самолетного типа был сбит в районе посёлка Батрацкая Дача Шебекинского округа. Обошлось без разрушений и пострадавших.

В тот же день под обстрел попало промышленное предприятие в Шебекино. Пострадал мужчина. У него осколочные ранения рук и ног. В момент обстрела он находился на парковке предприятия. В состоянии средней степени тяжести пострадавшего доставили в горбольницу №2 Белгорода.

Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Узнать подробнее
Читайте также:
В состоянии пострадавшего в Белгороде журналиста отметили положительную динамикуНад Новой Деревней под Белгородом сбили украинский беспилотникНад Белгородской областью сбили третий за день беспилотник
#Белгородская область#Происшествия#Москва#Украина#Беспилотник#Белгород#Российская ПВО#Минобороны России
Подпишитесь
Безбилетники да спутники: почему барахлит система «вход-выход» в автобусах Белгорода?
Сегодня, 06:28
Раненный при вчерашнем обстреле Шебекино мужчина находится в тяжёлом состоянии
Сегодня, 07:33
Стало известно, сколько заплатили в мэрии Белгорода за проверку воздуха у цемзавода
Сегодня, 06:59
Повреждённую обстрелами котельную в Шебекино восстановят к концу года
Сегодня, 16:57
«Можно детский сад построить»: Гладков — о выделении денег на системы оповещения
Сегодня, 16:30
Вячеслав Гладков рассказал о создании резервной генерации в преддверии холодов
Сегодня, 18:02