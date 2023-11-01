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Published Сегодня, 16:24

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Updated Сегодня, 16:26

Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

1 ноября 2023, 16:24
Фото: 1MI
БПЛА самолётного типа сбили в районе посёлка Батрацкая Дача Шебекинского округа. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

Вечером 1 ноября в районе посёлка Батрацкая Дача Шебекинского округа система ПВО сбила БПЛА самолётного типа. По предварительной информации, обошлось без разрушений и пострадавших.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
Вячеслав Гладков

Также сегодня, 1 ноября, под обстрел попало промышленное предприятие в Шебекино. Пострадал мужчина. У него осколочные ранения рук и ног. В момент обстрела он находился на парковке предприятия. В состоянии средней степени тяжести пострадавшего доставили в горбольницу №2 Белгорода.

Под обстрел ВСУ попало предприятие в белгородском Шебекино
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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Шебекинский горокруг#СВО
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