Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Также сегодня, 1 ноября, под обстрел попало промышленное предприятие в Шебекино. Пострадал мужчина. У него осколочные ранения рук и ног. В момент обстрела он находился на парковке предприятия. В состоянии средней степени тяжести пострадавшего доставили в горбольницу №2 Белгорода.