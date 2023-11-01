Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Вечером 1 ноября в районе посёлка Батрацкая Дача Шебекинского округа система ПВО сбила БПЛА самолётного типа. По предварительной информации, обошлось без разрушений и пострадавших.
Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
Вячеслав Гладков
Также сегодня, 1 ноября, под обстрел попало промышленное предприятие в Шебекино. Пострадал мужчина. У него осколочные ранения рук и ног. В момент обстрела он находился на парковке предприятия. В состоянии средней степени тяжести пострадавшего доставили в горбольницу №2 Белгорода.