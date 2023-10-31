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Posted 31 октября, 18:23

Published 31 октября, 18:23

Modified 31 октября, 18:25

Updated 31 октября, 18:25

Система ПВО сбила над Белгородской областью украинский беспилотник

Над Белгородской областью сбили третий за день беспилотник

31 октября 2023, 18:23
Фото: Midjourney

Система ПВО сбила над Белгородской областью украинский беспилотник

О сбитом БПЛА сообщили в Минобороны России.
Сюжет
СВО

Сегодня, 31 октября, около 19:00 над Белгородской областью дежурные средства ПВО сбили БПЛА самолётного типа.

Ещё один беспилотник средства ПВО сбили над областью сегодня в 13:00 и около 11:30. Информацию также сообщили в Минобороны России.

Стоит отметить, что 30 октября ВСУ выпустили 64 снаряда по Белгородской области за сутки. ВСУ атаковали Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге. Село обстреляли из миномётов. Пострадал один частный дом. Кроме того, в Шебекинском горокруге под обстрел попали хутор Панков, село Муром, Середа, Шебекино, МАПП «Шебекино», хутор Балки.

Над Белгородской областью сбили ещё один украинский беспилотник
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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Белгород#Алина Харина#СВО
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