Над Белгородской областью сбили третий за день беспилотник

Posted 31 октября, 18:23
Published 31 октября, 18:23
Modified 31 октября, 18:25
Updated 31 октября, 18:25
Сегодня, 31 октября, около 19:00 над Белгородской областью дежурные средства ПВО сбили БПЛА самолётного типа.
Стоит отметить, что 30 октября ВСУ выпустили 64 снаряда по Белгородской области за сутки. ВСУ атаковали Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге. Село обстреляли из миномётов. Пострадал один частный дом. Кроме того, в Шебекинском горокруге под обстрел попали хутор Панков, село Муром, Середа, Шебекино, МАПП «Шебекино», хутор Балки.