Над Белгородской областью сбили третий за день беспилотник

Стоит отметить, что 30 октября ВСУ выпустили 64 снаряда по Белгородской области за сутки. ВСУ атаковали Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге. Село обстреляли из миномётов. Пострадал один частный дом. Кроме того, в Шебекинском горокруге под обстрел попали хутор Панков, село Муром, Середа, Шебекино, МАПП «Шебекино», хутор Балки.