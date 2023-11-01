Над Новой Деревней под Белгородом сбили украинский беспилотник

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Над Белгородским районом сработала система ПВО. Противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные службы.
«Сбит БПЛА самолётного типа над селом Новая Деревня. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Накануне над Белгородской областью уничтожили три беспилотника. Средства ПВО сбили над областью 31 октября в 13:00 и около 11:30. Эту информацию подтвердили в Минобороны РФ. Ещё раз противовоздушная оборона сработала над регионом около 19:00. Ликвидирован БПЛА самолётного типа.