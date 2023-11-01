Над Новой Деревней под Белгородом сбили украинский беспилотник

Накануне над Белгородской областью уничтожили три беспилотника. Средства ПВО сбили над областью 31 октября в 13:00 и около 11:30. Эту информацию подтвердили в Минобороны РФ. Ещё раз противовоздушная оборона сработала над регионом около 19:00. Ликвидирован БПЛА самолётного типа.