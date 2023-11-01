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Над Новой Деревней под Белгородом сбили украинский беспилотник

Над Новой Деревней под Белгородом сбили украинский беспилотник

1 ноября 2023, 11:18
Фото: Midjourney
Над Белгородским районом сработала система ПВО. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Над Белгородским районом сработала система ПВО. Противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

«Сбит БПЛА самолётного типа над селом Новая Деревня. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Накануне над Белгородской областью уничтожили три беспилотника. Средства ПВО сбили над областью 31 октября в 13:00 и около 11:30. Эту информацию подтвердили в Минобороны РФ. Ещё раз противовоздушная оборона сработала над регионом около 19:00. Ликвидирован БПЛА самолётного типа.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Беспилотник#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков
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