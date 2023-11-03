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Published Сегодня, 10:01

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Белгородский водоём окрасился в бирюзовый цвет и приобрёл неприятный запах

Вода в водоёме под Белгородом изменила цвет и стала плохо пахнуть. Идёт проверка

3 ноября 2023, 10:01
Фото: 1MI

Белгородский водоём окрасился в бирюзовый цвет и приобрёл неприятный запах

Жалобы на ухудшение состояния водоёма поступили от белгородцев. На место выехали сотрудники управления Экоохотнадзора.

Информация об ухудшении состояния водоёма в Белгородском районе поступила в управление Экоохотнадзора. По поступившим данным, вода приобрела бирюзовый оттенок и начала неприятно пахнуть.

Сотрудники управления выехали на место и обследовали близлежащие ручьи, которые впадают в водоём. Однако сбросов загрязняющих веществ в воду не зафиксировали.

Для того, чтобы выяснить причины изменения цвета и запаха водоёма, пробы воды отправят на лабораторные исследования.

О результатах будет известно позднее.

Напомним, что в конце октября на сайте госзакупок появилась заявка на проверку качества воды в водоёмах. На эти нужды заказчик выделил 451 тыс. рублей. Выполнение работ запланировано на период с 10 мая по 9 июня.

Видео: управление Экоохотнадзора по Белгородской области
В Белгородской области проверят качество воды в водоёмах
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#Видео#Белгородская область#Пробы воды#Пробы#Белгород#Водоёмы#Александра Склярова
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