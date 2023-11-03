Вода в водоёме под Белгородом изменила цвет и стала плохо пахнуть. Идёт проверка

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Информация об ухудшении состояния водоёма в Белгородском районе поступила в управление Экоохотнадзора. По поступившим данным, вода приобрела бирюзовый оттенок и начала неприятно пахнуть.
Сотрудники управления выехали на место и обследовали близлежащие ручьи, которые впадают в водоём. Однако сбросов загрязняющих веществ в воду не зафиксировали.
Для того, чтобы выяснить причины изменения цвета и запаха водоёма, пробы воды отправят на лабораторные исследования.
О результатах будет известно позднее.
Напомним, что в конце октября на сайте госзакупок появилась заявка на проверку качества воды в водоёмах. На эти нужды заказчик выделил 451 тыс. рублей. Выполнение работ запланировано на период с 10 мая по 9 июня.