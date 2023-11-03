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повреждённое снарядом промпредприятие

Три человека получили ранения при обстреле Шебекино

3 ноября 2023, 11:17
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова
повреждённое снарядом промпредприятие
Украинский снаряд попал на территорию промышленного предприятия. Двух белгородцев отправили в больницу, третьему оказали помощь на месте, госпитализация ему не потребовалась. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Сегодня, 3 ноября, ВСУ обстреляли Шебекино. Один снаряд попал на территорию промышленного предприятия. В результате атаки ранены оказались трое белгородцев.

У двоих мужчин осколочные ранения нижних конечностей. Сейчас бригадами скорой помощи они доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще одному пострадавшему госпитализация не потребовалась — рану обработали на месте.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Повреждения зафиксировали в одном из технических помещений предприятия. Оперативные и аварийные службы работают на месте происшествия.

Обследование территории продолжается.

Напомним, что 1 ноября при обстреле Шебекино пострадал один мужчина. Его доставили в горбольницу №2, где провели несколько операций. Состояние белгородца до сих пор тяжёлое, отмечают врачи.

Раненный при вчерашнем обстреле Шебекино мужчина находится в тяжёлом состоянии
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#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Шебекинский горокруг#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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