Три человека получили ранения при обстреле Шебекино

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Сегодня, 3 ноября, ВСУ обстреляли Шебекино. Один снаряд попал на территорию промышленного предприятия. В результате атаки ранены оказались трое белгородцев.
У двоих мужчин осколочные ранения нижних конечностей. Сейчас бригадами скорой помощи они доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще одному пострадавшему госпитализация не потребовалась — рану обработали на месте.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Повреждения зафиксировали в одном из технических помещений предприятия. Оперативные и аварийные службы работают на месте происшествия.
Обследование территории продолжается.
Напомним, что 1 ноября при обстреле Шебекино пострадал один мужчина. Его доставили в горбольницу №2, где провели несколько операций. Состояние белгородца до сих пор тяжёлое, отмечают врачи.