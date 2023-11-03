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Updated Сегодня, 10:20

фото тематическое

Белгородец Алексей Швед успешно дебютировал за китайскую команду

3 ноября 2023, 10:18
Фото: 1MI
фото тематическое
Баскетболист теперь играет за «Шанси Лунгс». В матче против «Шаньдун Лайонс» команда белгородского баскетболиста уступила, но сам он показал неплохой результат, пишет «Российская газета».

Белгородский баскетболист Алексей Швед успешно дебютировал за китайский «Шанси Лунгс». В матче против «Шаньдун Лайонс» команда белгородца проиграла, но он сам показал неплохой результат.

Как пишет издание, Швед оформил так называемый дабл-дабл — двузначные показатели по двум статистическим параметрам. Также сообщается, что Поражение от «Шаньдуня» стало для «Шанси» уже четвёртым в пяти матчах.

В августе стало известно, что Алексей Швед покидает ЦСКА. Причиной стало истечение срока заключённого с ним контракта. При этом за два сезона белгородец набрал наибольшее количество очков, установил несколько рекордов клуба и лиги.

Добавим, что в мае на баскетболиста напали в Москве. По факту нападения возбудили уголовное дело. Фигурантам предъявили обвинение в групповом хулиганстве с применением насилия.

Белгородец Алексей Швед покидает ЦСКА
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#Белгородская область#Спорт#Алексей Швед#Баскетбол#Китай#Белгород#Наталья Корявых
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