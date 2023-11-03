Белгородец Алексей Швед успешно дебютировал за китайскую команду

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Белгородский баскетболист Алексей Швед успешно дебютировал за китайский «Шанси Лунгс». В матче против «Шаньдун Лайонс» команда белгородца проиграла, но он сам показал неплохой результат.
Как пишет издание, Швед оформил так называемый дабл-дабл — двузначные показатели по двум статистическим параметрам. Также сообщается, что Поражение от «Шаньдуня» стало для «Шанси» уже четвёртым в пяти матчах.
В августе стало известно, что Алексей Швед покидает ЦСКА. Причиной стало истечение срока заключённого с ним контракта. При этом за два сезона белгородец набрал наибольшее количество очков, установил несколько рекордов клуба и лиги.
Добавим, что в мае на баскетболиста напали в Москве. По факту нападения возбудили уголовное дело. Фигурантам предъявили обвинение в групповом хулиганстве с применением насилия.