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Published Сегодня, 10:18

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Updated Сегодня, 10:20

Белгородец поругался с соседом по общежитию и получил битой по голове

Белгородец поругался с соседом по общежитию и получил битой по голове

3 ноября 2023, 10:18
Фото: 1MI
Известно, что между соседями по общежитию возникла ссора из-за бытового вопроса. Тогда друг одного из них решил отомстить надоедливому соседу. Подозреваемый ударил обидчика по голове битой, тот попал в больницу. Подробности сообщили в региональном УМВД.

По предварительным данным, 35-летний белгородец решил заступиться за своего знакомого, у которого продолжительное время длился конфликт с соседом по общежитию. Ссорились они из-за бытового вопроса. Услышав очередные жалобы от приятеля, подозреваемый взял с собой бейсбольную биту и отправился выяснять отношения с обидчиком. В ходе разговора, мужчина ударил оппонента битой по голове.

У пострадавшего зафиксировали черепно-мозговую травму, в больнице ему оказали необходимую медицинскую помощь.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по част 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

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