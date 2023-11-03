Белгородец поругался с соседом по общежитию и получил битой по голове

По предварительным данным, 35-летний белгородец решил заступиться за своего знакомого, у которого продолжительное время длился конфликт с соседом по общежитию. Ссорились они из-за бытового вопроса. Услышав очередные жалобы от приятеля, подозреваемый взял с собой бейсбольную биту и отправился выяснять отношения с обидчиком. В ходе разговора, мужчина ударил оппонента битой по голове.