Белгородец поругался с соседом по общежитию и получил битой по голове

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
По предварительным данным, 35-летний белгородец решил заступиться за своего знакомого, у которого продолжительное время длился конфликт с соседом по общежитию. Ссорились они из-за бытового вопроса. Услышав очередные жалобы от приятеля, подозреваемый взял с собой бейсбольную биту и отправился выяснять отношения с обидчиком. В ходе разговора, мужчина ударил оппонента битой по голове.
У пострадавшего зафиксировали черепно-мозговую травму, в больнице ему оказали необходимую медицинскую помощь.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по част 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.