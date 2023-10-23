Белгородец из-за храпа ударил друга молотком, но позже за это умер

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Инцидент произошёл в Белгороде. Местный житель встретился вместе с другом в своей квартире, где они решили выпить алкогольные напитки. После застолья они легли спать, но хозяин квартиры выспаться так и не смог: его разбудил храп друга. Взяв молоток, мужчина подошёл к спящему и несколько раз ударил его по голове. Потерпевший выжил, но затаил обиду на друга.
Спустя какое-то время 45-летний друг решил отомстить хозяину квартиры за причинённую травму и нанёс ему не менее 15 ударов руками и ногами по голове, шее, туловищу, ногам и рукам. Потерпевший получил черепно-мозговую травму, от которой позднее скончался.
В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего»). Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет.