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Published Сегодня, 10:03

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В Белгороде ссора из-за храпа привела к драке с молотком и смерти мужчины

Белгородец из-за храпа ударил друга молотком, но позже за это умер

23 октября 2023, 10:03
Фото: 1MI

В Белгороде ссора из-за храпа привела к драке с молотком и смерти мужчины

Два жителя Белгорода собрались вместе выпить и уснули. Один из них начал громко храпеть, из-за чего друг решил ударить мужчину молотком по голове. Спустя какое-то время тот решил отомстить и избил своего обидчика до смерти. Подробности сообщили в прокуратуре Белгорода.

Инцидент произошёл в Белгороде. Местный житель встретился вместе с другом в своей квартире, где они решили выпить алкогольные напитки. После застолья они легли спать, но хозяин квартиры выспаться так и не смог: его разбудил храп друга. Взяв молоток, мужчина подошёл к спящему и несколько раз ударил его по голове. Потерпевший выжил, но затаил обиду на друга.

Спустя какое-то время 45-летний друг решил отомстить хозяину квартиры за причинённую травму и нанёс ему не менее 15 ударов руками и ногами по голове, шее, туловищу, ногам и рукам. Потерпевший получил черепно-мозговую травму, от которой позднее скончался.

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего»). Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет.

Белгородец хотел причинить боль другу, поэтому убил его с помощью вилки и топора
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