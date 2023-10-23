Белгородец из-за храпа ударил друга молотком, но позже за это умер

Инцидент произошёл в Белгороде. Местный житель встретился вместе с другом в своей квартире, где они решили выпить алкогольные напитки. После застолья они легли спать, но хозяин квартиры выспаться так и не смог: его разбудил храп друга. Взяв молоток, мужчина подошёл к спящему и несколько раз ударил его по голове. Потерпевший выжил, но затаил обиду на друга.