Белгородец поругался с приятелем и ударил его тротуарной плиткой по голове

Сообщение об инциденте в полицию поступило от медиков. Они рассказали, что к больницу поступил мужчина 1989 года с открытой черепно-мозговой травмой. Вскоре правоохранители установили личность подозреваемого в преступлении. Им оказался местный житель 1997 года рождения.