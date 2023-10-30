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Белгородец поругался с приятелем и ударил его тротуарной плиткой по голове

Белгородец поругался с приятелем и ударил его тротуарной плиткой по голове

30 октября 2023, 10:44
Фото: 1MI
Потерпевший мужчина попал в больницу. О случившемся медики сообщили в полицию. Подробности сообщили в региональном УМВД.

Белгородец ударил приятеля тротуарной плиткой по голове. Против парня возбудили уголовное дело.

Сообщение об инциденте в полицию поступило от медиков. Они рассказали, что к больницу поступил мужчина 1989 года с открытой черепно-мозговой травмой. Вскоре правоохранители установили личность подозреваемого в преступлении. Им оказался местный житель 1997 года рождения.

Как установили полицейские, между приятелями на улице Чумичова произошла ссора. Во время конфликта предполагаемый злоумышленник хватил тротуарную плитку, которая лежала неподалёку, и ударил ею потерпевшего по голове.

Против белгородца возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия (п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ). За это парню грозит до десяти лет колонии.

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#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Полиция#Избиение#Белгород#Наталья Корявых#Тротуарная плитка
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