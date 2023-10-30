Белгородец поругался с приятелем и ударил его тротуарной плиткой по голове

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Белгородец ударил приятеля тротуарной плиткой по голове. Против парня возбудили уголовное дело.
Сообщение об инциденте в полицию поступило от медиков. Они рассказали, что к больницу поступил мужчина 1989 года с открытой черепно-мозговой травмой. Вскоре правоохранители установили личность подозреваемого в преступлении. Им оказался местный житель 1997 года рождения.
Как установили полицейские, между приятелями на улице Чумичова произошла ссора. Во время конфликта предполагаемый злоумышленник хватил тротуарную плитку, которая лежала неподалёку, и ударил ею потерпевшего по голове.
Против белгородца возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия (п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ). За это парню грозит до десяти лет колонии.