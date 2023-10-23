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Posted 23 октября, 14:54

Published 23 октября, 14:54

Modified 23 октября, 14:56

Updated 23 октября, 14:56

В Курске белгородец ударил пассажирку поезда по лицу из-за замечания

Мешала пить и шуметь: в Курске белгородец ударил пассажирку в поезде

23 октября 2023, 14:54
Фото: 1MI

В Курске белгородец ударил пассажирку поезда по лицу из-за замечания

Мужчина решился ударить женщину, поскольку та просила его не пить алкоголь и не шуметь. За содеянное ему предстоит заплатить 5000 рублей. Об этом сообщили журналисты MK.RU со ссылкой на объединённую пресс-службу судебной системы Курской области.

По известным данным, инцидент произошёл в поезде №319. 18-летний житель Белгородской области поссорился с 28-летней пассажиркой из-за спиртного: женщина попросила белгородца не пить и не шуметь. Такое замечание разозлило молодого человека, и он ударил её по лицу.

В ходе судебного заседания парень свою вину признал. Его оштрафовали на 5000 рублей.

Напомним, что в конце сентября в одном из поездов тоже произошёл инцидент с жительницей Белгородской области. Тогда гражданку Украины, которая на основании вида на жительство живёт в регионе, заподозрили в шпионаже из-за сделанной ею фотографии станции. Обвинения выдвинула её соседка по поезду.

Жительницу Белгородской области обвинили в шпионаже из-за фотографий в поезде
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#Белгородская область#Происшествия#Поезд#Курск#Ударил#Белгород#Александра Склярова
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