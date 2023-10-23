Мешала пить и шуметь: в Курске белгородец ударил пассажирку в поезде

Напомним, что в конце сентября в одном из поездов тоже произошёл инцидент с жительницей Белгородской области. Тогда гражданку Украины, которая на основании вида на жительство живёт в регионе, заподозрили в шпионаже из-за сделанной ею фотографии станции. Обвинения выдвинула её соседка по поезду.