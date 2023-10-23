Мешала пить и шуметь: в Курске белгородец ударил пассажирку в поезде

Posted 23 октября, 14:54
Published 23 октября, 14:54
Modified 23 октября, 14:56
Updated 23 октября, 14:56
По известным данным, инцидент произошёл в поезде №319. 18-летний житель Белгородской области поссорился с 28-летней пассажиркой из-за спиртного: женщина попросила белгородца не пить и не шуметь. Такое замечание разозлило молодого человека, и он ударил её по лицу.
В ходе судебного заседания парень свою вину признал. Его оштрафовали на 5000 рублей.
Напомним, что в конце сентября в одном из поездов тоже произошёл инцидент с жительницей Белгородской области. Тогда гражданку Украины, которая на основании вида на жительство живёт в регионе, заподозрили в шпионаже из-за сделанной ею фотографии станции. Обвинения выдвинула её соседка по поезду.