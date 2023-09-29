Жительницу Белгородской области обвинили в шпионаже из-за фотографий в поезде

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Инцидент произошёл 26 сентября в поезде Белгород — Москва. 59-летняя пассажирка из Белгородской области во время остановки в Туле решила сделать из окна фотографии. Её 64-летней соседке это показалось подозрительным. Женщина решила, что её спутница фотографирует ж/д объекты для их дальнейшей передачи ВСУ.
Бдительная пассажирка решила действовать незамедлительно и сразу вызвала полицию. На место приехали сотрудники ФСБ и побеседовали с подозреваемой. Ею оказалась гражданка Украины, которая на основании вида на жительство живёт в Белгородской области. Женщина объяснила, что засняла лишь красивую природу и обстановку на станции, а не ж/д объекты.
Правоохранительные органы ничего изымать у женщины не стали. Они провели проверку и отпустили жительницу региона.