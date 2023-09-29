Жительницу Белгородской области обвинили в шпионаже из-за фотографий в поезде

Бдительная пассажирка решила действовать незамедлительно и сразу вызвала полицию. На место приехали сотрудники ФСБ и побеседовали с подозреваемой. Ею оказалась гражданка Украины, которая на основании вида на жительство живёт в Белгородской области. Женщина объяснила, что засняла лишь красивую природу и обстановку на станции, а не ж/д объекты.