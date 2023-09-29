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Поезд

Жительницу Белгородской области обвинили в шпионаже из-за фотографий в поезде

29 сентября 2023, 07:18
Фото: 1MI
Поезд
Пассажирка решила, что её спутница из Белгородской области фотографировала ж/д объекты на станции в Туле. Женщина вызвала полицию. Подробности сообщила Ксения Собчак в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».
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СВО

Инцидент произошёл 26 сентября в поезде Белгород — Москва. 59-летняя пассажирка из Белгородской области во время остановки в Туле решила сделать из окна фотографии. Её 64-летней соседке это показалось подозрительным. Женщина решила, что её спутница фотографирует ж/д объекты для их дальнейшей передачи ВСУ.

Бдительная пассажирка решила действовать незамедлительно и сразу вызвала полицию. На место приехали сотрудники ФСБ и побеседовали с подозреваемой. Ею оказалась гражданка Украины, которая на основании вида на жительство живёт в Белгородской области. Женщина объяснила, что засняла лишь красивую природу и обстановку на станции, а не ж/д объекты.

Правоохранительные органы ничего изымать у женщины не стали. Они провели проверку и отпустили жительницу региона.

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#Белгородская область#Москва#Поезд#Фотография#Тула#Белгород#СВО#Александра Склярова#Шпионаж
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