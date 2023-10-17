Избивший белгородца гвоздодёром полицейский попал под уголовное дело

Ранее за помощью пострадавший Ярослав Смирнов обращался к блогеру Владимиру Бабину и губернатору Вячеславу Гладкову. Происшествие случилось 15 апреля: тогда, по словам белгородца, на него в Ракитном напали несколько мужчин. Один из них, на тот момент сотрудник полиции, гвоздодёром нанёс Ярославу несколько ударов по голове и спине. Подробный рассказ мужчины можно прочесть в отдельном материале.