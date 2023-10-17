Избивший белгородца гвоздодёром полицейский попал под уголовное дело

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Уголовное дело заведено в отношении бывшего сотрудника полиции по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение вреда здоровью) и ч. 1 ст. 119 (угроза убийством) УК РФ.
В настоящее время по уголовному делу проводится ряд судебно-медицинских экспертиз.
пресс-служба УМВД по Белгородской области
Ранее за помощью пострадавший Ярослав Смирнов обращался к блогеру Владимиру Бабину и губернатору Вячеславу Гладкову. Происшествие случилось 15 апреля: тогда, по словам белгородца, на него в Ракитном напали несколько мужчин. Один из них, на тот момент сотрудник полиции, гвоздодёром нанёс Ярославу несколько ударов по голове и спине. Подробный рассказ мужчины можно прочесть в отдельном материале.