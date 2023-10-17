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Избивший белгородца гвоздодёром полицейский попал под уголовное дело

Избивший белгородца гвоздодёром полицейский попал под уголовное дело

17 октября 2023, 07:18
Фото: 1MI
Весной белгородец Ярослав Смирнов сообщил о нападении на него полицейского. Мужчина утверждал, что его избили гвоздодёром, а в полиции якобы отказались принимать заявление. Как Бел.Ру сообщили в пресс-службе УМВД региона, заведено уголовное дело по статье угрозе убийством.

Уголовное дело заведено в отношении бывшего сотрудника полиции по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение вреда здоровью) и ч. 1 ст. 119 (угроза убийством) УК РФ.

В настоящее время по уголовному делу проводится ряд судебно-медицинских экспертиз.
пресс-служба УМВД по Белгородской области

Ранее за помощью пострадавший Ярослав Смирнов обращался к блогеру Владимиру Бабину и губернатору Вячеславу Гладкову. Происшествие случилось 15 апреля: тогда, по словам белгородца, на него в Ракитном напали несколько мужчин. Один из них, на тот момент сотрудник полиции, гвоздодёром нанёс Ярославу несколько ударов по голове и спине. Подробный рассказ мужчины можно прочесть в отдельном материале.

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#Белгородская область#Происшествия#Ракитное#Уголовное дело#Полиция#Проверка#Эксклюзив#Жалоба#Избиение#Белгород#Артем Черненко
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