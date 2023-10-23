Ревность побудила белгородца избить и задушить возлюбленную

25 декабря 2022 года подсудимый вместе со своей 44-летней знакомой находился в парке Маршалково в Строителе. Между жертвой и преступником возникла ссора на почве ревности. Злоумышленник напал на потерпевшую и избил. Он был её и руками, и ногами.