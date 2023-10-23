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Жителя Белгородской области осудили за убийство из-за ревности

Ревность побудила белгородца избить и задушить возлюбленную

23 октября 2023, 07:18
Фото: 1MI

Жителя Белгородской области осудили за убийство из-за ревности

Зимой прошлого года мужчина поругался со знакомой в парке Маршалково в Строителе. Он напал на женщину и задушил. С места преступления обвиняемый скрылся. Его уже осудили за совершённое убийство, сообщили в региональном СУ СК.

Белгородца осудили за убийство знакомой на почве ревности. Собранные следствием доказательства суд признал достаточными и вынес приговор 26-летнему жителю региона.

25 декабря 2022 года подсудимый вместе со своей 44-летней знакомой находился в парке Маршалково в Строителе. Между жертвой и преступником возникла ссора на почве ревности. Злоумышленник напал на потерпевшую и избил. Он был её и руками, и ногами.

После избиения молодой человек обмотал шею жертвы шарфом и начал душить. Женщина скончалась на месте происшествия. Белгородец после убийства скрылся.

Суд признал фигуранта виновным и приговорил к 14 годам в колонии строгого режима.

Напомним, другого белгородца приговорили к девяти годам колонии за жестокое убийство приятеля. Мужчина до смерти забил потерпевшего с помощью топора и вилки.

Белгородец хотел причинить боль другу, поэтому убил его с помощью вилки и топора
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#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Суд#Ревность#Белгород#Наталья Корявых#Яковлевский горокруг
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