Ревность побудила белгородца избить и задушить возлюбленную

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Белгородца осудили за убийство знакомой на почве ревности. Собранные следствием доказательства суд признал достаточными и вынес приговор 26-летнему жителю региона.
25 декабря 2022 года подсудимый вместе со своей 44-летней знакомой находился в парке Маршалково в Строителе. Между жертвой и преступником возникла ссора на почве ревности. Злоумышленник напал на потерпевшую и избил. Он был её и руками, и ногами.
После избиения молодой человек обмотал шею жертвы шарфом и начал душить. Женщина скончалась на месте происшествия. Белгородец после убийства скрылся.
Суд признал фигуранта виновным и приговорил к 14 годам в колонии строгого режима.
Напомним, другого белгородца приговорили к девяти годам колонии за жестокое убийство приятеля. Мужчина до смерти забил потерпевшего с помощью топора и вилки.