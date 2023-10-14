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Подростки без причины избили школьника в Белгородской области

Подростки без причины избили школьника в Белгородской области

14 октября 2023, 08:48
Фото: 1MI
На уроке физкультуры в раздевалке трое семиклассников напали на школьника помладше. Ребёнок, как сообщается, попал в больницу. В школе проводят служебное расследование, пишет «Фонарь».
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Дети

В школе №2 Старого Оскола трое семиклассников без причины избили шестиклассника. Он, как сообщается, попал в больницу.

Во время урока физкультуры в раздевалке подростки напали на другого школьника, сбили его с ног, повалили на пол и начали бить ногами по голове. Ребёнка госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга, гематомами на голове, синяками на плечах, руках, пишет «Фонарь» со ссылкой на Telegram-канал «L1VE Старый Оскол».

В городской администрации уже отреагировали на инцидент и сообщили, что в общеобразовательном учреждении проводится служебное расследование. С участниками конфликта провели беседы, взяли объяснительные записки. Вопрос находится на контроле управления образования. Также в курсе ситуации и региональный минобр. Управленческие решения примут позже.

«Достоверная информация о содержании конфликта и действиях конфликтующих сторон станет ясна по итогам работы специалиста ОДН УМВД», — добавили чиновники.

Напомним, ранее подростки в Старом Осколе до смерти избили мужчину. Предположительно, из-за золотой цепочки. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подростки до смерти избили мужчину в Белгородской области из-за золотой цепочки?
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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Подростки#Дети#Школа#Нападение#Избиение#Наталья Корявых
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