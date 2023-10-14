Подростки без причины избили школьника в Белгородской области

Во время урока физкультуры в раздевалке подростки напали на другого школьника, сбили его с ног, повалили на пол и начали бить ногами по голове. Ребёнка госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга, гематомами на голове, синяками на плечах, руках, пишет «Фонарь» со ссылкой на Telegram-канал «L1VE Старый Оскол».