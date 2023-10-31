Смертельное ДТП, обстрелянный пять раз дом и «Потрясение» обсуждали белгородцы

Снаряды противника пять раз попадали в одно и то же место. Первый раз в дом прилетело ещё 27 мая. В тот день при обстреле пострадал автомобиль, осколками посекло фасад и крышу, но разрушения были незначительными. Следующий прилёт зафиксировали в период с 1 по 15 июня. В тот раз домовладение пострадало сильнее: выбило стёкла, повредило крышу.