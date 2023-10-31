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Смертельное ДТП, обстрелянный пять раз дом и «Потрясение» обсуждали белгородцы

Смертельное ДТП, обстрелянный пять раз дом и «Потрясение» обсуждали белгородцы

31 октября 2023, 15:30
Фото: Midjourney
Стало известно, как себя чувствуют пострадавшие в смертельном ДТП, дом жительницы Новой Таволжанки ВСУ обстреливали пять раз, а книгу «Потрясение» Савченко не проверяли на экстремистские цитаты.
Сюжет
ДТП

Пострадавшие в смертельном ДТП

Стало известно, как себя чувствуют пострадавшие в аварии, которая произошла утром 31 октября в Корочанском районе. Об их состоянии рассказала главврач горбольницы №2 Ольга Мевша.

Пострадавшие попали в больницу с различными травмами. Один из них до сих пор находится на обследовании. Женщину с сотрясением мозга госпитализировали в нейрохирургическое отделение. Ещё одна белгородка попала хирургическое отделение с синдромом ушиба передней брюшной стенки.

Пострадавший мужчина с переломами попал в травматологию. Другой мужчина с открытыми переломами обеих костей правого предплечья попал в больницу. Его экстренно прооперировали. Через несколько дней белгородцу проведут ещё одну операцию.

В страшной аварии пострадали сотрудники компании «Мираторг». ДТП произошло на дороге Короча — Губкин — граница Курской области. Погибли два человека.

Также сообщалось, что водитель микроавтобуса, виновный в ДТП, скрылся с места происшествия. Известно, что автомобилист нарушил ПДД и въехал в стоявший на обочине КамАЗ. Местонахождение водителя установили. Возбуждено уголовное дело.

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«Ужасный рекорд»

В Новой Таволжанке заметили «ужасный рекорд» — снаряды ВСУ попали в дом местной жительницы пять раз за пять месяцев. Во время одного из обстрелов пострадала и сама хозяйка домовладения.

Снаряды противника пять раз попадали в одно и то же место. Первый раз в дом прилетело ещё 27 мая. В тот день при обстреле пострадал автомобиль, осколками посекло фасад и крышу, но разрушения были незначительными. Следующий прилёт зафиксировали в период с 1 по 15 июня. В тот раз домовладение пострадало сильнее: выбило стёкла, повредило крышу.

Затем дом атаковали 15 августа. Жительница села, живущая там, получила ранения. Погиб строитель. Мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. Ещё один боеприпас прилетел в дом на следующий день, 16 августа. Выбило новые окна.

Последний раз снаряд прилетел в дом 30 октября. Пострадали крыша и фасад.

«Ужасный рекорд»: снаряды ВСУ попали в дом белгородки пять раз за пять месяцев
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Непроверенное «Потрясение»

Книгу «Потрясение» экс-губернатора Евгения Савченко не проверяли на содержание экстремистских материалов. «Евангелие от Елизаветы», которое цитировалось в произведении, признали экстремистским материалом четыре месяца назад. При этом книгу сенатора решили не проверять.

По состоянию на 31 октября органы прокуратуры не проверяли «Потрясение» на предмет содержания в ней экстремистских материалов, деструктивных идей или любых других сведений, которые нарушают законодательство РФ. В прокуратуре прямо не стали отвечать на вопрос, есть ли необходимость в проверке любой книги, содержащей в себе цитаты из признанных экстремистскими материалов.

В надзорном ведомстве сообщили, что административная ответственность за производство экстремистских материалов наступает за их массовое распространение. Более того, ранее в прокуратуре утверждали, что им не поступала информация о содержании в книге «Потрясение» экстремистских материалов.

Статьи есть, поводов нет: «Потрясение» Савченко не проверяли на экстремистские цитаты
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#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Евгений Савченко#Прокуратура#Белгород#Наталья Корявых#Итоги дня#Обстрел ВСУ#Потрясение
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