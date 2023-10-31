«Ужасный рекорд»: снаряды ВСУ попали в дом белгородки пять раз за пять месяцев

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Ужасный рекорд в Новой Таволжанке — снаряды ВСУ пять раз попадали в один и тот же дом за несколько месяцев. В этом доме проживает белгородка, которая успела из-за обстрелов пострадать.
27 мая в дом женщины снаряды прилетели в первый раз. Пострадал автомобиль, осколками посекло фасад и крышу. Дом пострадал несущественно. Ещё один прилёт в дом пришёлся на период с 1 по 15 июня. Домовладение получило существенные повреждения — выбило стёкла, пострадала крыша.
Следующий прилёт зафиксировали 15 августа. Тогда сама хозяйка дома получила ранения. Погиб строитель. Как сообщалось, у мужчины были обширные кровопотери, множественные переломы рёбер и слепые осколочные ранения грудной клетки. Ранения оказались несовместимыми с жизнью. Ещё один боеприпас прилетел в дом на следующий день, 16 августа. Выбило новые окна.
30 октября в этот же дом прилетел ещё один снаряд. Пострадали крыша и фасад. Осмотр места происшествия не проводился в связи с оперативной обстановкой.
«Вроде есть дом, а жить негде. Снимает квартиру. Вроде и не сильно осколками зацепило, но при рентгене недавно обнаружили осколок в голове и несколько мелких, да и шрам на ноге напоминает ужасные события августа», — пишет автор канала.