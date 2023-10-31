«Ужасный рекорд»: снаряды ВСУ попали в дом белгородки пять раз за пять месяцев

Дом белгородцев пять раз пострадал от обстрелов ВСУ

Снаряды противника несколько раз попадали в одно и то же место в Новой Таволжанке. В повреждённом доме живёт женщина, которая во время одного из обстрелов пострадала. Последний раз в её дом прилетел снаряд 30 октября. Подробности рассказал автор Telegram-канала «Просто Михаил. Шебекино».