Снаряд пробил крышу частного дома в белгородском селе

В Грайворонском горокруге на окраине села Сподарюшино с беспилотника сбросили два взрывных устройства. В Краснояружском районе под артобстрел попала окраина Староселья. Зафиксировано пять прилётов. Во всех этих населённых пунктах обошлось без последствий.