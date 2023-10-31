Снаряд пробил крышу частного дома в белгородском селе

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Накануне ВСУ атаковали шесть районов Белгородской области. В одном из сёл зафиксировали разрушения.
Из миномёта обстреляли Новую Таволжанку. Зафиксировано девять прилётов. Никто не пострадал, но повреждения получил частный дом. Снаряд пробил крышу частного дома, там же выбило окна.
Также в Шебекинском горокруге под обстрелы попали хутор Панков, село Муром, Шебекино, Середа, МАПП «Шебекино», хутор Балки. В указанных населённых пунктов насчитали 16 прилётов, обошлось без последствий.
В Белгородском районе противник ударил из артиллерии по Журавлёвке, Нехотеевке и Петровке — 12 прилётов. Также Петровку атаковали с помощью дрона-камикадзе. Разрушений и пострадавших нет.
В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с дрона сбросили взрывное устройство. В Валуйском горокруге в Новопетровке ВСУ с БПЛА сбросили четыре осколочных боеприпаса. Долгое и Логачёвку обстреляли из миномётов — 15 прилётов.
В Грайворонском горокруге на окраине села Сподарюшино с беспилотника сбросили два взрывных устройства. В Краснояружском районе под артобстрел попала окраина Староселья. Зафиксировано пять прилётов. Во всех этих населённых пунктах обошлось без последствий.