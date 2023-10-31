Виновный в смертельном ДТП под Белгородом водитель скрылся с места происшествия

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Водитель, по вине которого на белгородской трассе произошло смертельное ДТП, скрылся с места происшествия. Его местонахождения установили. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).
ДТП произошло на дороге Короча — Губкин 31 октября. 38-летний водитель микроавтобуса Mercedes перевозил сотрудников «Мираторга». Автомобилист нарушил ПДД и наехал на стоявший на полосе разгона транспортных средств КамАЗ. В результате аварии погибли два человека, ещё пятеро попали в больницу.
Как стало известно ранее, работников предприятия перевозила спецорганизация. В договоре было прописано «неукоснительное соблюдение правил перевозки, в том числе безопасности дорожного движения». Также в компании пообещали оказать необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.