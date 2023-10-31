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скриншот из видео СКР

Виновный в смертельном ДТП под Белгородом водитель скрылся с места происшествия

31 октября 2023, 13:10
Фото: СК РФ
скриншот из видео СКР

По факту смертельного ДТП в Белгородской области возбудили уголовное дело

Следователи СК РФ возбудили уголовное дело по факту гибели двоих человек на белгородской трассе. Виновный в аварии водитель скрылся в места аварии, но его местонахождение уже установили, сообщили в Следкоме РФ.

Водитель, по вине которого на белгородской трассе произошло смертельное ДТП, скрылся с места происшествия. Его местонахождения установили. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

ДТП произошло на дороге Короча — Губкин 31 октября. 38-летний водитель микроавтобуса Mercedes перевозил сотрудников «Мираторга». Автомобилист нарушил ПДД и наехал на стоявший на полосе разгона транспортных средств КамАЗ. В результате аварии погибли два человека, ещё пятеро попали в больницу.

Как стало известно ранее, работников предприятия перевозила спецорганизация. В договоре было прописано «неукоснительное соблюдение правил перевозки, в том числе безопасности дорожного движения». Также в компании пообещали оказать необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

В страшном ДТП в Белгородской области погибли люди
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#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Корочанский район#Мираторг#Белгород#Наталья Корявых#Смертельное ДТП#Ск рф
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