Виновный в смертельном ДТП под Белгородом водитель скрылся с места происшествия

Водитель, по вине которого на белгородской трассе произошло смертельное ДТП, скрылся с места происшествия. Его местонахождения установили. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).