Пострадавший при обстреле Новой Таволжанки мужчина погиб

Posted Сегодня, 19:22
Published Сегодня, 19:22
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Updated Сегодня, 19:24
Сегодня, 15 августа, под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Три артиллерийские мины разорвались рядом с частным домом, который восстанавливали рабочие. В результате обстрела пострадали два человека: женщина и мужчина с осколочными ранениями.
Вечером того же дня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что раненый мужчина скончался.
У мужчины были обширные кровопотери, множественные переломы рёбер и слепые осколочные ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость левого лёгкого. Врачи пытались сделать всё, что в их силах, чтобы спасти Александра Владимировича, но травмы, полученные при обстреле, оказались несовместимы с жизнью.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области