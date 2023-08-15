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Пострадавший при обстреле Новой Таволжанки мужчина погиб

Пострадавший при обстреле Новой Таволжанки мужчина погиб

15 августа 2023, 19:22
Фото: Bel.ru
Шебекинец получил несовместимые с жизнью травмы и скончался в больнице, сообщил губернатор.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 15 августа, под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Три артиллерийские мины разорвались рядом с частным домом, который восстанавливали рабочие. В результате обстрела пострадали два человека: женщина и мужчина с осколочными ранениями.

Вечером того же дня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что раненый мужчина скончался.

У мужчины были обширные кровопотери, множественные переломы рёбер и слепые осколочные ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость левого лёгкого. Врачи пытались сделать всё, что в их силах, чтобы спасти Александра Владимировича, но травмы, полученные при обстреле, оказались несовместимы с жизнью.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Три мины разорвались рядом с домом в Белгородской области: есть пострадавшие
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