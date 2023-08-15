Пострадавший при обстреле Новой Таволжанки мужчина погиб

Сегодня, 15 августа, под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Три артиллерийские мины разорвались рядом с частным домом, который восстанавливали рабочие. В результате обстрела пострадали два человека: женщина и мужчина с осколочными ранениями.