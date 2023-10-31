Статьи есть, поводов нет: «Потрясение» Савченко не проверяли на экстремистские цитаты

Ранее в прокуратуре на запрос Бел.Ру ответили, что им не поступала информация о содержании в книге «Потрясение» экстремистских материалов. В предыдущей публикации по данной теме редакция просила признать опубликованный материал обращением в прокуратуру. На вопрос, как на него отреагировали в ведомстве, журналистам ответили, что «запрос редакции о предоставлении информации относительно публикации от 11.07.2023 в органы прокуратуры не поступал».