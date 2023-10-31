Статьи есть, поводов нет: «Потрясение» Савченко не проверяли на экстремистские цитаты

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
По состоянию на момент публикации органы прокуратуры не проверяли книгу Евгения Савченко «Потрясение» на предмет содержания в ней экстремистских материалов, деструктивных идей или любых других сведений, нарушающих российское законодательство.
Редакция Бел.Ру также поинтересовалась у прокуратуры, есть ли необходимость в проверке любой книги, содержащей в себе цитаты из признанных экстремистскими материалов, если признание последних экстремистским произошло уже после публикации книги?
В ведомстве редакции на вопрос прямо не ответили, но сообщили, что административная ответственность по статье 20.29 КоАП за производство экстремистских материалов наступает в случае их массового распространения. Кроме того, есть ряд других статей, за нарушение которых также может грозить ответственность. Речь идёт о случаях:
Ранее в прокуратуре на запрос Бел.Ру ответили, что им не поступала информация о содержании в книге «Потрясение» экстремистских материалов. В предыдущей публикации по данной теме редакция просила признать опубликованный материал обращением в прокуратуру. На вопрос, как на него отреагировали в ведомстве, журналистам ответили, что «запрос редакции о предоставлении информации относительно публикации от 11.07.2023 в органы прокуратуры не поступал».
Сейчас «Евангелие от Елизаветы» занимает 5346 строчку в списке экстремистских материалов РФ. Книгу на предмет экстремизма изучали в Москве, в лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университета. Одним из экспертов стал учёный Роман Силантьев, автор работ о параправославных сектах. Он пришёл к выводу, что распространяемая белгородскими депутатами литература могла нанести ущерб нацбезопасности страны.