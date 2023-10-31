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«Потрясение» Савченко не проверяли на содержание экстремистских материалов

Статьи есть, поводов нет: «Потрясение» Савченко не проверяли на экстремистские цитаты

31 октября 2023, 12:45
Фото: 1MI

«Потрясение» Савченко не проверяли на содержание экстремистских материалов

С момента признания «Евангелия от Елизаветы» экстремистским материалом прошло четыре месяца. Книгу экс-губернатора Белгородской области, в которой цитируется произведение, при этом не проверяли. Редакция Бел.Ру спросила у прокуратуры, есть ли вообще необходимость в проверке таких материалов.

По состоянию на момент публикации органы прокуратуры не проверяли книгу Евгения Савченко «Потрясение» на предмет содержания в ней экстремистских материалов, деструктивных идей или любых других сведений, нарушающих российское законодательство.

Редакция Бел.Ру также поинтересовалась у прокуратуры, есть ли необходимость в проверке любой книги, содержащей в себе цитаты из признанных экстремистскими материалов, если признание последних экстремистским произошло уже после публикации книги?

В ведомстве редакции на вопрос прямо не ответили, но сообщили, что административная ответственность по статье 20.29 КоАП за производство экстремистских материалов наступает в случае их массового распространения. Кроме того, есть ряд других статей, за нарушение которых также может грозить ответственность. Речь идёт о случаях:

  • Публичного распространения информации, отрицающей факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран времён Второй Мировой войны (ч. 4.1 ст. 13.15 КоАП РФ)
  • Производства материалов, призывающих к совершению терактов (ч. 6 ст. 13.15 КоАП РФ)
  • Распространения аудиовизуального сервиса информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ст. 13.37 КоАП РФ)
  • Пропаганды и публичного демонстрирования нацистской атрибутики или символики (ст. 20.3 КоАП РФ)
  • Публичных призывов к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ (ст. 20.3.2 КоАП РФ)

Ранее в прокуратуре на запрос Бел.Ру ответили, что им не поступала информация о содержании в книге «Потрясение» экстремистских материалов. В предыдущей публикации по данной теме редакция просила признать опубликованный материал обращением в прокуратуру. На вопрос, как на него отреагировали в ведомстве, журналистам ответили, что «запрос редакции о предоставлении информации относительно публикации от 11.07.2023 в органы прокуратуры не поступал».

Сейчас «Евангелие от Елизаветы» занимает 5346 строчку в списке экстремистских материалов РФ. Книгу на предмет экстремизма изучали в Москве, в лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университета. Одним из экспертов стал учёный Роман Силантьев, автор работ о параправославных сектах. Он пришёл к выводу, что распространяемая белгородскими депутатами литература могла нанести ущерб нацбезопасности страны.

Прокуратура ещё не проверяла «Потрясение» Савченко с цитатами из экстремистской книги
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