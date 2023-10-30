Новой Таволжанке снова досталось: снаряд с Украины попал в жилой частный дом

Напомним, что населённый пункт ежедневно подвергается обстрелам со стороны Украины. Вчера, 29 октября, Новую Таволжанку обстреляли из украинского танка Т-64. В селе зафиксировали четыре снаряда. Обошлось без последствий, сообщил глава региона.