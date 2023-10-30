Новой Таволжанке снова досталось: снаряд с Украины попал в жилой частный дом

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Сегодня, 30 октября, под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Один из снарядов пробил крышу одного частного жилого дома.
По известным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.
Строительные бригады в ближайшее время приступят к устранению последствий.
Напомним, что населённый пункт ежедневно подвергается обстрелам со стороны Украины. Вчера, 29 октября, Новую Таволжанку обстреляли из украинского танка Т-64. В селе зафиксировали четыре снаряда. Обошлось без последствий, сообщил глава региона.