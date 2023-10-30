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Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Последствия попадания снаряда в частный дом

Новой Таволжанке снова досталось: снаряд с Украины попал в жилой частный дом

30 октября 2023, 12:16
Фото: личная страница Вячеслава Гладкова
Последствия попадания снаряда в частный дом

В белгородском селе снаряд ВСУ пробил крышу частного дома

ВСУ обстреляли село в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительной информации, никто не пострадал.
Сюжет
СВО

Сегодня, 30 октября, под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Один из снарядов пробил крышу одного частного жилого дома.

По известным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.

Строительные бригады в ближайшее время приступят к устранению последствий.

Напомним, что населённый пункт ежедневно подвергается обстрелам со стороны Украины. Вчера, 29 октября, Новую Таволжанку обстреляли из украинского танка Т-64. В селе зафиксировали четыре снаряда. Обошлось без последствий, сообщил глава региона.

Последствия попадания снаряда в частный домПоследствия попадания снаряда в частный дом
Последствия попадания снаряда в частный дом
Фото: личная страница Вячеслава Гладкова
Украинский танк Т-64 из Харьковской области обстрелял белгородское приграничье
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#Белгородская область#Происшествия#Новая таволжанка#Белгород#Вячеслав Гладков#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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