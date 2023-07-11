Прокуратура ещё не проверяла «Потрясение» Савченко с цитатами из экстремистской книги

Как изданию в ответ на официальный запрос сообщили в пресс-службе прокуратуры, в ведомство информация о содержании в книге «Потрясение» экстремистских материалов, деструктивных идей или любых других сведений, нарушающих российское законодательство, не поступала. Не проводилась по этой причине и проверка.