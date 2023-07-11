Прокуратура ещё не проверяла «Потрясение» Савченко с цитатами из экстремистской книги

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Как изданию в ответ на официальный запрос сообщили в пресс-службе прокуратуры, в ведомство информация о содержании в книге «Потрясение» экстремистских материалов, деструктивных идей или любых других сведений, нарушающих российское законодательство, не поступала. Не проводилась по этой причине и проверка.
Просим считать эту публикацию соответствующим обращением в прокуратуру.
«Евангелие…» на предмет экстремизма изучали в Москве, в лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университета. Одним из экспертов стал учёный Роман Силантьев, автор работ о параправославных сектах. Он пришёл к выводу, что распространяемая белгородскими депутатами литература могла нанести ущерб нацбезопасности страны.
Книгу цитировал в своём «Потрясении» экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Ранее в прокуратуре Бел.Ру уже сообщали, что книгу сенатора не проверяют.
На данный момент «Евангелие от Елизаветы» занимает 5346 строчку в списке экстремистских материалов РФ, вместе с такими произведениями, как «Майн Кампф» Адольфа Гитлера и «Поваренная книга анархиста» Уильяма Пауэла.