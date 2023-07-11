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Прокуратура ещё не проверяла «Потрясение» Савченко с цитатами из экстремистской книги

11 июля 2023, 11:32
Фото: 1MI
Не так давно отпечатанная в Белгороде Книга «Евангелие от Елизаветы» Николая Моностона пополнила собой перечень экстремистских материалов. Произведение активно цитировал в своём «Потрясении» экс-губернатор Евгений Савченко: Бел.Ру поинтересовалось, проводится ли по данному факту проверка.

Как изданию в ответ на официальный запрос сообщили в пресс-службе прокуратуры, в ведомство информация о содержании в книге «Потрясение» экстремистских материалов, деструктивных идей или любых других сведений, нарушающих российское законодательство, не поступала. Не проводилась по этой причине и проверка.

Просим считать эту публикацию соответствующим обращением в прокуратуру.

«Евангелие…» на предмет экстремизма изучали в Москве, в лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университета. Одним из экспертов стал учёный Роман Силантьев, автор работ о параправославных сектах. Он пришёл к выводу, что распространяемая белгородскими депутатами литература могла нанести ущерб нацбезопасности страны.

Книгу цитировал в своём «Потрясении» экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Ранее в прокуратуре Бел.Ру уже сообщали, что книгу сенатора не проверяют.

На данный момент «Евангелие от Елизаветы» занимает 5346 строчку в списке экстремистских материалов РФ, вместе с такими произведениями, как «Майн Кампф» Адольфа Гитлера и «Поваренная книга анархиста» Уильяма Пауэла.

Белгородскую книгу «Евангелие от Елизаветы» внесли в список экстремистских материалов
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