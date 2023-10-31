Переломы, сотрясение: стало известно о состоянии пострадавших в ДТП белгородцев

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Как сообщила врач, пострадавшие доставлены с различными травмами и повреждениями. Один из них до сих пор находится на этапе обследования, женщину с сотрясением мозга госпитализировали в нейрохирургическое отделение, а другую — в хирургическое отделение с синдромом ушиба передней брюшной стенки. С такой травмой ей необходимо динамическое наблюдение хирургов, «чтобы не пропустить каких-либо повреждений внутренних органов». Ещё один мужчина с переломами конечностей сейчас находится в отделении травматологии. Другого мужчину, поступившего с открытыми переломами обеих костей правого предплечья, экстренно прооперировали и провели внешнюю фиксацию обломков костей. Через несколько дней пострадавшему предстоит перенести ещё одну операцию — металлоостеосинтез.
Это медицина, а в медицине мы всегда надеемся на лучшее и не делаем прогнозов, — ответила Ольга Мевша на вопрос о дальнейшем возможном состоянии поступивших.
Напомним, в 06:50 31 октября, произошло страшное ДТП на 6-м километре дороги Короча — Губкин — граница Курской области. По предварительной информации, водитель микроавтобуса, 38-летний мужчина, перевозил рабочих с местного предприятия, когда его автомобиль столкнулся с припаркованным на обочине грузовым транспортом. Сообщалось о двух погибших и пяти раненых.