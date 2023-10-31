Переломы, сотрясение: стало известно о состоянии пострадавших в ДТП белгородцев

Как сообщила врач, пострадавшие доставлены с различными травмами и повреждениями. Один из них до сих пор находится на этапе обследования, женщину с сотрясением мозга госпитализировали в нейрохирургическое отделение, а другую — в хирургическое отделение с синдромом ушиба передней брюшной стенки. С такой травмой ей необходимо динамическое наблюдение хирургов, «чтобы не пропустить каких-либо повреждений внутренних органов». Ещё один мужчина с переломами конечностей сейчас находится в отделении травматологии. Другого мужчину, поступившего с открытыми переломами обеих костей правого предплечья, экстренно прооперировали и провели внешнюю фиксацию обломков костей. Через несколько дней пострадавшему предстоит перенести ещё одну операцию — металлоостеосинтез.