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Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

ДТП в Корочанском районе

Переломы, сотрясение: стало известно о состоянии пострадавших в ДТП белгородцев

31 октября 2023, 13:38
Фото: 1MI
ДТП в Корочанском районе

Главврач горбольницы №2 Белгорода рассказала о состоянии пострадавших в утреннем

Ольга Мевша, главный врач горбольницы №2 Белгорода, дала комментарий о состоянии пострадавших в утреннем ДТП с микроавтобусом и КамАЗом. Участники аварии поступили с травмами разной степени тяжести. Последним в больницу поступил один из водителей.
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ДТП

Как сообщила врач, пострадавшие доставлены с различными травмами и повреждениями. Один из них до сих пор находится на этапе обследования, женщину с сотрясением мозга госпитализировали в нейрохирургическое отделение, а другую — в хирургическое отделение с синдромом ушиба передней брюшной стенки. С такой травмой ей необходимо динамическое наблюдение хирургов, «чтобы не пропустить каких-либо повреждений внутренних органов». Ещё один мужчина с переломами конечностей сейчас находится в отделении травматологии. Другого мужчину, поступившего с открытыми переломами обеих костей правого предплечья, экстренно прооперировали и провели внешнюю фиксацию обломков костей. Через несколько дней пострадавшему предстоит перенести ещё одну операцию — металлоостеосинтез.

Это медицина, а в медицине мы всегда надеемся на лучшее и не делаем прогнозов, — ответила Ольга Мевша на вопрос о дальнейшем возможном состоянии поступивших.

Напомним, в 06:50 31 октября, произошло страшное ДТП на 6-м километре дороги Короча — Губкин — граница Курской области. По предварительной информации, водитель микроавтобуса, 38-летний мужчина, перевозил рабочих с местного предприятия, когда его автомобиль столкнулся с припаркованным на обочине грузовым транспортом. Сообщалось о двух погибших и пяти раненых.

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