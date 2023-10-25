Какую ёлку белгородцам выбрать на Новый год?

Хоть в России и принято отмечать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января, по Восточному календарю год зелёного деревянного дракона наступит только 10 февраля 2024 года. Кто-то из белгородцев поставит искусственную ёлку, кто-то настоящую — всё зависит от предпочтений и стиля в жилье. Но какие минусы и плюсы есть у каждой ёлки?