Какую ёлку белгородцам выбрать на Новый год?

Posted 25 октября, 09:40
Published 25 октября, 09:40
Modified 25 октября, 09:42
Updated 25 октября, 09:42
Хоть в России и принято отмечать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января, по Восточному календарю год зелёного деревянного дракона наступит только 10 февраля 2024 года. Кто-то из белгородцев поставит искусственную ёлку, кто-то настоящую — всё зависит от предпочтений и стиля в жилье. Но какие минусы и плюсы есть у каждой ёлки?
Купить настоящее дерево по вкусу можно на любом базаре, но как выбрать искусственную ёлку? Они бывают разных видов: литые, из плёнки ПВХ, из лески и оптоволоконные.
Универсальной станет пышная ель высотой в 2,4 метра — это сделает её устойчивой. Ветки должны быть выполнены из приятного на ощупь ПВХ-материала. Качественный ПВХ не осыпается, он гипоаллергенный и противопожарный.
В случае, если поставить дерево нет возможности, можно воспользоваться воображением. Например, сделать ёлку из гирлянд, собрать хвойный букет или новогодний венок.