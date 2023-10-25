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Posted 25 октября, 09:40

Published 25 октября, 09:40

Modified 25 октября, 09:42

Updated 25 октября, 09:42

Белгородцам рассказали, какую ёлку можно поставить дома на Новый год

Какую ёлку белгородцам выбрать на Новый год?

25 октября 2023, 09:40
Фото: 1MI

Белгородцам рассказали, какую ёлку можно поставить дома на Новый год

Новый 2024-й будет годом зелёного деревянного дракона. Предполагается, что он принесёт духовный рост, успех и удачу. Журналист «Комсомольской правды» выяснил, какую ёлку можно поставить в доме или квартире.

Хоть в России и принято отмечать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января, по Восточному календарю год зелёного деревянного дракона наступит только 10 февраля 2024 года. Кто-то из белгородцев поставит искусственную ёлку, кто-то настоящую — всё зависит от предпочтений и стиля в жилье. Но какие минусы и плюсы есть у каждой ёлки?

  • Искусственное дерево можно использовать несколько лет, что сэкономит как деньги, так и нервы после праздника;
  • Настоящая ёлка подарит приятный аромат хвои и мороза. Чаще всего покупают либо норвежскую пихту, либо русскую сосну. Только осыпаются настоящие деревья очень быстро — в лучшем случае оно простоит три недели.

Купить настоящее дерево по вкусу можно на любом базаре, но как выбрать искусственную ёлку? Они бывают разных видов: литые, из плёнки ПВХ, из лески и оптоволоконные.

Универсальной станет пышная ель высотой в 2,4 метра — это сделает её устойчивой. Ветки должны быть выполнены из приятного на ощупь ПВХ-материала. Качественный ПВХ не осыпается, он гипоаллергенный и противопожарный.

В случае, если поставить дерево нет возможности, можно воспользоваться воображением. Например, сделать ёлку из гирлянд, собрать хвойный букет или новогодний венок.

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#Белгородская область#Новый год#Ёлка#Белгород#Новогодняя ёлка#Александра Склярова
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