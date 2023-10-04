За год 332 собаки из приюта в Белгороде нашли новый дом

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
За 2023 год белгородцы приютили 332 собаки из службы по отлову и содержанию безнадзорных животных Белгорблагоустройства. Специалисты службы помогают всем жителям определиться с выбором будущего четвероногого друга.
21 октября с 11:00 до 15:00 в Центральном парке Белгорода состоится выставка-раздача бездомных животных. Волонтёры приведут на выставку 30 питомцев, отметили в Центре помощи бездомным животным «Пойдём домой!». Забрать питомцев домой смогут все желающие белгородцы абсолютно бесплатно.
Приютить собаку из службы БГБ можно в любое время года. По всем вопросам можно звонить по номеру 8 (4722) 34-01-83.