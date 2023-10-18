Ямочный ремонт как подарок к Новому году: в Белгороде заделывать ямы будут и зимой

Как рассказал дорожный мастер УБГБ Виталий Шахов, в тёплый период года ямочный ремонт производится двумя способами: горячим асфальтобетоном и струйно-инъекционным методом. Преимущество последнего состоит в том, что движение по участку дороги при ремонте не перекрывается, а коммуникации не затрагиваются.