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Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

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В Белгороде ямочный ремонт на 100% выполнят не раньше следующего года

Ямочный ремонт как подарок к Новому году: в Белгороде заделывать ямы будут и зимой

18 октября 2023, 14:32
Фото: Bel.ru

В Белгороде ямочный ремонт на 100% выполнят не раньше следующего года

Зимой дорожники будут использовать метод литой асфальтобетонной смеси. При плюсовых температурах ямы заделывают горячим асфальтобетоном и струйно-инъекционным методом.

В 2023 году выполнить текущий ремонт покрытия проезжей части улично-дорожной сети Белгорода запланировано на площади 47 000 м². По состоянию на 18 октября работы выполнили на 90% от плана.

Как рассказал дорожный мастер УБГБ Виталий Шахов, в тёплый период года ямочный ремонт производится двумя способами: горячим асфальтобетоном и струйно-инъекционным методом. Преимущество последнего состоит в том, что движение по участку дороги при ремонте не перекрывается, а коммуникации не затрагиваются.

Фото: Bel.ru

При наступлении холодов будет использован метод литой асфальтобетонной смеси. Это более дорогостоящий вид ямочного ремонта. Его используют, если в осенне-зимний период возникают аварийные участки.

Последний год заметно улучшается качество дорог, поскольку ведётся капитальный ремонт в городе. Мы больше уходим с ямочным ремонтом на окраины и центральные автомагистрали.
Виталий Шахов

Выполнить ямочный ремонт на 100% планируют до 1 января 2024 года, но всё будет зависеть от метода работы и погодных условий.

Видео: Bel.ru
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