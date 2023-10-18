Ямочный ремонт как подарок к Новому году: в Белгороде заделывать ямы будут и зимой

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
В 2023 году выполнить текущий ремонт покрытия проезжей части улично-дорожной сети Белгорода запланировано на площади 47 000 м². По состоянию на 18 октября работы выполнили на 90% от плана.
Как рассказал дорожный мастер УБГБ Виталий Шахов, в тёплый период года ямочный ремонт производится двумя способами: горячим асфальтобетоном и струйно-инъекционным методом. Преимущество последнего состоит в том, что движение по участку дороги при ремонте не перекрывается, а коммуникации не затрагиваются.
При наступлении холодов будет использован метод литой асфальтобетонной смеси. Это более дорогостоящий вид ямочного ремонта. Его используют, если в осенне-зимний период возникают аварийные участки.
Последний год заметно улучшается качество дорог, поскольку ведётся капитальный ремонт в городе. Мы больше уходим с ямочным ремонтом на окраины и центральные автомагистрали.
Виталий Шахов
Выполнить ямочный ремонт на 100% планируют до 1 января 2024 года, но всё будет зависеть от метода работы и погодных условий.