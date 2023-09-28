К Новому году в Белгороде починят подсветку на фигурах балерин и «Эрмитаже»

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Белгорблагоустройство просит выполнить ремонт электросветового оборудования на нескольких объектах. За работы БГБ готово заплатить 7 902 500 рублей.
Исполнитель должен будет починить подсветку на трёх фигурах «Балерина», а также в объёмно-пространственной композиции «Интерактивный павильон» — вероятно, речь идёт о белгородском «Эрмитаже». Объекты должны исправно подсвечиваться гирляндами и светодиодными лентами.
Кроме этого, выполнить такие же ремонтные работы необходимо на выездных арках, фасадах зданий администрации и драмтеатра.
Заявки принимаются до 5 октября.
Напомним, что «Эрмитаж» в Белгороде устанавливают к новогодним праздникам с декабря 2021 года. Внутри конструкции находятся стенды с репродукциями картин известных художников. С помощью QR-кода белгородцы могут «оживить» любую картину.