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К Новому году в Белгороде починят подсветку на фигурах балерин и «Эрмитаже»

К Новому году в Белгороде починят подсветку на фигурах балерин и «Эрмитаже»

28 сентября 2023, 11:20
Фото: 1MI
На ремонт электросветового оборудования в общей сложности потратят 7,9 млн рублей. Наладят в том числе освещение на выездных арках, на фасадах зданий администрации и драмтеатра. Заказчиком выступило Белгорблагоустройство. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.

Белгорблагоустройство просит выполнить ремонт электросветового оборудования на нескольких объектах. За работы БГБ готово заплатить 7 902 500 рублей.

Исполнитель должен будет починить подсветку на трёх фигурах «Балерина», а также в объёмно-пространственной композиции «Интерактивный павильон» — вероятно, речь идёт о белгородском «Эрмитаже». Объекты должны исправно подсвечиваться гирляндами и светодиодными лентами.

Кроме этого, выполнить такие же ремонтные работы необходимо на выездных арках, фасадах зданий администрации и драмтеатра.

Заявки принимаются до 5 октября.

Напомним, что «Эрмитаж» в Белгороде устанавливают к новогодним праздникам с декабря 2021 года. Внутри конструкции находятся стенды с репродукциями картин известных художников. С помощью QR-кода белгородцы могут «оживить» любую картину.

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