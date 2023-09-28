К Новому году в Белгороде починят подсветку на фигурах балерин и «Эрмитаже»

На ремонт электросветового оборудования в общей сложности потратят 7,9 млн рублей. Наладят в том числе освещение на выездных арках, на фасадах зданий администрации и драмтеатра. Заказчиком выступило Белгорблагоустройство. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.

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