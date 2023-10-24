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Posted 24 октября, 13:24

Published 24 октября, 13:24

Modified 24 октября, 13:39

Updated 24 октября, 13:39

Елена Блиновская

Не выходя из дома: блогеру Елене Блиновской продлили домашний арест

24 октября 2023, 13:24
Фото: личная страница Елены Блиновской
Елена Блиновская

Известному блогеру Елене Блиновской продлили домашний арест

Замоскворецкий суд Москвы на три месяца продлил домашний арест блогеру Елене Блиновской. Об этом сообщили журналисты The Moscow Post.

Блогеру Елене Блиновской на три месяца продлили срок домашнего ареста. Известно, что под домашним арестом она будет находиться до 26 января 2024 года. Такое решение принял Замоскворецкий суд Москвы. Её обвиняют в неуплате налогов на 918 миллионов рублей. В отношении неё также началась проверка об уплате ей налогов за 2022 год.

Такая мера пресечения нужна следователям для допроса около 20 человек, которые могут быть связаны с налоговыми махинациями блогера.

Напомним, что Елену Блиновскую задержали 27 апреля из-за уклонения от оплаты налогов в размере 918 млн рублей. 43 млн из этой суммы женщина легализовала через покупку автомобиля и отдала в собственность мужу.

В настоящий момент расследование уголовных дел продолжается.

Несмотря на уголовный успех популярного блогера, у Елены Блиновской завелось много последователей, в том числе и в Белгородской области. Проверяет ли налоговая служба белгородских блогеров, выяснил журналист Бел.Ру.

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#Продление#Домашний арест#Блогер#Белгород#Елена Блиновская#Александра Склярова
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