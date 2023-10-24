Не выходя из дома: блогеру Елене Блиновской продлили домашний арест

Блогеру Елене Блиновской на три месяца продлили срок домашнего ареста. Известно, что под домашним арестом она будет находиться до 26 января 2024 года. Такое решение принял Замоскворецкий суд Москвы. Её обвиняют в неуплате налогов на 918 миллионов рублей. В отношении неё также началась проверка об уплате ей налогов за 2022 год.