Белгородский блогер Сан Саныч получил картофелекопалку благодаря соцконтракту

У себя в хозяйстве Сан Саныч растит два сорта «негритянки», а также «Люсю» — этот сорт хозяин назвал в честь своей жены Люси. Кроме них есть «голландка» и две разновидности розовой картошки. За семенным материалом в Рождествено едут из соседних районов — продукция Логачёвых известна на всю округу.