Белгородский блогер Сан Саныч получил картофелекопалку благодаря соцконтракту

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Житель села Рождествено Александр Логачёв знаменит в округе тем, что ведёт свой личный блог о жизни фермера. Под ником Сан Саныч белгородец записывает видеоролики, обращается к местным властям и предлагает инициативы. Соседи даже рекомендовали Сан Санычу выдвинуть свою кандидатуру на пост депутата, но тот отказался — «я простой мужик».
Вместе с женой Александр обрабатывает большой участок земли, где они сажают картофель на продажу. Без специальной техники обрабатывать гектар земли очень тяжело: чтобы ситуацию исправить, Александр заключил социальный контракт. На выделенные средства фермер закупил мотоблок, картофелекопалку, грунтозащипы и сцепку, передает пресс-служба облправительства региона.
Вот я, например, технику купил, теперь сажать буду больше, и обрабатывать будет легче. В этом гуду мы с женой посадили 200 вёдер картошки, а урожай собрали 4 тонны. Мой картофель экологически чистый и полезный продукт, ничем не обработанный, поэтому и спросом пользуется.
цитирует блогера пресс-служба
У себя в хозяйстве Сан Саныч растит два сорта «негритянки», а также «Люсю» — этот сорт хозяин назвал в честь своей жены Люси. Кроме них есть «голландка» и две разновидности розовой картошки. За семенным материалом в Рождествено едут из соседних районов — продукция Логачёвых известна на всю округу.
Воскресные новости с Валуйского округа, село Масловка. Ну что, дорогие друзья, мы приступили к выкопке картошки позднего сорта. Сорт называется «дядя Коля»! Почему «Дядя Коля»? Да потому что этот сорт много лет назад мне дал сосед дядя Коля. В честь него я назвал этот сорт.
Сан Саныч в одном из своих видеоблогов
Сорт «Дядя Коля» фермер планирует начать продавать через неделю.
Редакция Бел.Ру обратилась к блогеру за комментарием. Он нам ответил следующее:
Одно могу сказать: благодаря нашему губернатору Гладкову Вячеславу Владимировичу удалось получить соцконтракт. Больше мне добавить нечего!
Другие ролики о жизни фермера Сан Саныча можно посмотреть у него на страничке во «ВКонтакте».